أسعار النفط تتراجع بفعل بيانات اقتصادية صينية

انخفضت العقود الآجلة للنفط اليوم الثلاثاء بعدما محت بيانات اقتصادية صينية أضعف من المتوقع أثر رفع وكالة الطاقة الدولية توقعاتها لنمو الطلب العالمي. وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت 15 سنتاً إلى 75.08 دولار للبرميل بحلول الساعة 14.48 بتوقيت جرينتش، بينما انخفض خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 13 سنتاً إلى 70.98 دولار للبرميل. وارتفع كلا الخامين القياسيين أكثر من واحد في المئة أمس الاثنين، بعد سلسلة خسائر استمرت ثلاث جلسات. وتأثرت الأسعار اليوم ببيانات أظهرت نمو الناتج الصناعي ومبيعات التجزئة في الصين بوتيرة أقل كثيراً من التوقعات في أبريل، وهو ما يشير إلى أن ثاني أكبر اقتصاد في العالم قد فقد زخمه في بداية الربع الثاني. لكن ارتفاع استهلاك المصافي الصينية 18.9 بالمئة على أساس سنوي في أبريل لأعلى مستوياته على الإطلاق أسهم في الحد من خسائر النفط. وقال فيل فلين المحلل لدى برايس فيوتشرز جروب «هناك الكثير من القلق بشأن الأرقام الصناعية الصينية لكن إذا نظرت إلى أرقام الطلب الفعلية هناك أو معدلات استهلاك المصافي فهم يقتربون من تحطيم أرقام قياسية». ورفعت وكالة الطاقة العالمية توقعاتها للطلب العالمي على النفط هذا العام بمقدار 200 ألف برميل يومياً إلى مستوى قياسي يبلغ 102 مليون برميل يومياً. وقالت إن التعافي الصيني بعد رفع قيود كوفيد-19 فاق التوقعات مع بلوغ الطلب مستوى قياسياً عند 16 مليون برميل يومياً في مارس آذار. وقالت وزارة الطاقة الأميركية أمس الاثنين إنها ستشتري ثلاثة ملايين برميل من النفط الخام للتسليم في أغسطس لإعادة ملء احتياطي البترول الاستراتيجي.