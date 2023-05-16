الأسواق الأوروبية تغلق منخفضة وسهم «إمبريسر» يتصدر الخاسرين

انخفضت الأسهم الأوروبية عند الإغلاق، اليوم الثلاثاء، مع هبوط سهم شركة الألعاب الإلكترونية السويدية إمبريسر بعدما أصدرت تحذيراً بشأن أرباحها السنوية، بينما تعززت المخاوف إزاء إنفاق المستهلكين بعد بيانات مبيعات التجزئة الأميركية وتوقعات قاتمة من شركة هوم ديبوت.وأغلق المؤشر ستوكس 600 الأوروبي منخفضاً 0.4 بالمئة وكان المؤشر الفرعي لشركات التجزئة هو الأكثر تضرراً. وقلصت «هوم ديبوت» توقعاتها للمبيعات السنوية، وتوقعت تراجعاً أكبر من المتوقع في أرباحها، بينما أشارت بيانات إلى ارتفاع مبيعات التجزئة بالولايات المتحدة في أبريل بنصف المقدار الذي توقعته السوق. وتأثرت معنويات المستثمرين في الأسابيع القليلة الماضية بمحادثات رفع سقف الدين العام الأميركي، إلى جانب الخطاب المؤيد لرفع الفائدة من جانب صانعي السياسات بالبنك المركزي الأوروبي. وعادل ذلك تأثير إعلان الشركات الأوروبية عن نتائج فصلية قوية. وتوقع اقتصاديون في استطلاع أجرته «رويترز» أن يرفع البنك المركزي الأوروبي الفائدة 25 نقطة أساس في كل من اجتماعيه المقبلين، وقال كثيرون منهم، إن زيادات الفائدة قد تستمر مستقبلاً. وسجلت منطقة اليورو نمواً اقتصادياً نسبته 0.1 بالمئة على أساس فصلي في الشهور الثلاثة الأولى من العام مع استفادة الفائض التجاري للتكتل من زيادة التوظيف ونمو حاد للصادرات. وهبط مؤشر شركات صناعة السيارات 0.9 بالمئة بعدما غذت بيانات ضعيفة من الصين المخاوف من حدوث تباطؤ اقتصادي. وهوى سهم إمبريسر جروب 15.9 بالمئة إلى قاع المؤشر ستوكس 600 بعدما خفضت توقعاتها للأرباح السنوية المعدلة قبل الفوائد والضرائب.