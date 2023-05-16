منح من كلية دبي للسياحة للطلبة المواطنين والمقيمين

دبي (الاتحاد) توفر كلية دبي للسياحة، التابعة لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي منحاً دراسية جديدة للطلبة المتميزين من المواطنين والمقيمين في الدولة الذين سيلتحقون ببرامج الضيافة والسياحة وإدارة الفعاليات قبل عيد الأضحى المبارك، مع بداية الفصل الدراسي في شهر سبتمبر 2023.



وتتماشى المبادرة مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33 في دمج المزيد من المواطنين في سوق العمل وفي القطاعات الواعدة ضمن القطاع الخاص، وكذلك دعم المقيمين الموهوبين وإتاحة الفرص أمام الشباب والشابات للاستفادة من برامج التعليم المهني التي توفرها الكلية في المجالات التي تعنى بقطاع السياحة وتأهيلهم للعمل فيه، وذلك بما ينسجم مع جهودها المستمرة في تأهيل الشباب للمساهمة في تطوير القطاع عبر تقديم برامج تعليمية ومعرفية متخصصة ومتطورة لخدمة القطاع.

وللانتفاع من المنح الدراسية المخصصة لعدد محدود من الطلبة يشترط أن لا تقل نتيجة الثانوية العامة عن 70%، واجتياز اختبارات الرياضيات واللغة الإنجليزية والمقابلة الشخصية، حيث سيتم اختيار الطلبة بحسب نتائج الاختبارات وتقييم اللجنة المختصة.

وقال عيسى بن حاضر، المدير العام لكلية دبي للسياحة: "تنسجم مبادرة المنح الدراسية لعيد الأضحى المبارك التي تقدمها كلية دبي للسياحة مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33 التي أطلقتها قيادتنا الرشيدة لتعزيز مكانة دبي لتصبح ضمن أفضل ثلاث مدن اقتصادية في العالم، حيث وضعت في مقدمة أولوياتها دمج الأجيال الجديدة من الإماراتيين في القطاع الخاص، وأيضاً دعم الشباب المقيمين الموهوبين للمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة. وسوف تمكّن هذه المنح الدراسية الطلبة من دراسة تخصصات مناسبة لسوق العمل والمنظومة السياحية. وإننا نشجع المواطنين والمقيمين على خوض هذه التجارب التعليمية والمهنية المميزة التي نقدمها، مؤكدين حرصنا على إعداد جيل قادر على قيادة مسيرة التطور والتنمية التي يشهدها قطاع السياحة في المدينة".

وتلتزم كلية دبي للسياحة بدعم نمو قطاع السياحة في دبي عبر توفير تعليم مهني وفق مستويات عالية من الجودة بما يعزز من إمكانات الطلبة في هذا المجال. علما بأن رسوم الكلية تناسب جميع الطلبة وتتميز بالشفافية، فيما تغطي المنح الدراسية الرسوم الأكاديمية، ويشترط على من يتقدم للحصول على المنحة أن يكون في دولة الإمارات العربية المتحدة، وعليه حضور المقابلة الشخصية.

كما تحرص كلية دبي للسياحة والتي تقع في مقر دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي في "ون سنترال" بمنطقة مركز دبي التجاري العالمي، على تلبية احتياجات الطلبة وتعليمهم المهارات المطلوبة في سوق العمل ليصبحوا قادة القطاع في المستقبل، حيث توفر للطلبة تجربة تعليمية ديناميكية يتخللها سلسلة من المحاضرات والبرامج التدريبية وورش العمل يقدمها نخبة من الخبراء والمختصين في القطاع.