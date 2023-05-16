نمو الإنتاج الصناعي الأميركي في أبريل بدعم من قطاع السيارات

ارتفع إنتاج المصانع الأميركية في أبريل مدفوعاً بزيادة الإنتاج في مصانع السيارات لكن التصنيع لا يزال مقيداً بسبب ارتفاع أسعار الفائدة. وقال مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) اليوم الثلاثاء إن إنتاج قطاع الصناعات التحويلية نما واحداً بالمئة الشهر الماضي. وجرى تعديل البيانات لشهر مارس لتظهر تراجع إنتاج المصانع 0.8 بالمئة بدلا من 0.5 بالمئة كما ورد سابقا. وكان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا نمو إنتاج المصانع 0.1 بالمئة. وتراجع الإنتاج 0.9 بالمئة على أساس سنوي في أبريل. وقفز إنتاج السيارات 9.3 بالمئة الشهر الماضي بعد هبوطه 1.9 بالمئة في مارس. وباستبعاد قطاع السيارات، زاد الإنتاج الصناعي 0.4 بالمئة بعد انخفاضه 0.7 بالمئة في مارس.