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الاقتصادي

أسهم السيارات والتعدين تقود خسائر الأسواق الأوروبية

متعاملون في بورصة فرانكفورت
16 مايو 2023 19:46

تراجعت الأسهم الأوروبية، اليوم الثلاثاء، متأثرة بخسائر أسهم شركات صناعة السيارات والتعدين بعدما غذت بيانات ضعيفة من الصين المخاوف من تباطؤ الاقتصاد الصيني وبينما يترقب مستثمرون المزيد من البيانات الاقتصادية الخاصة بمنطقة اليورو. وهبط المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.2 بالمئة، كما تراجعت معظم أسواق المنطقة. وانخفضت قيمة أسهم شركات صناعة السيارات وشركات التعدين 1.2 و0.7 بالمئة على التوالي بعد أن أظهرت بيانات نمواً أقل من المتوقع للإنتاج الصناعي ومبيعات التجزئة، مما يشير إلى فقد الاقتصاد للزخم في بداية الربع الثاني. وانخفض مؤشر أسهم شركات الاتصالات 0.8 بالمئة، مع هبوط سهم تليكوم إيطاليا 4.6 بالمئة بعد أن قال تقرير إن بنكاً حكومياً يعتزم إلغاء عرض بقيمة 19.3 مليار يورو (21 مليار دولار) لشراء شبكة الخطوط الأرضية للشركة. وفي بريطانيا، تراجع سهم فودافون 3.9 بالمئة بعد أن قالت الرئيسة الجديدة للمجموعة مارجريتا ديلا فالي إنها ستلغي 11 ألف وظيفة على مدى ثلاث سنوات لتقليل حجم العمالة وحذرت من تراجع التدفق النقدي الحر 1.5 مليار يورو هذا العام. كما هوى سهم إمبريسر السويدية لألعاب الفيديو 11.6 بالمئة وتذيل شركات المؤشر ستوكس 600 بعد أن خفضت الشركة توقعاتها المعدلة للأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب للعام بالكامل. ويترقب المستثمرون الآن تقديرا سريعا للناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو، وبيانات التضخم في إيطاليا لشهر أبريل، ومسح لمعهد زد.إي.دبليو الألماني لمعنويات المستثمرين لشهر مايو أيار في وقت لاحق اليوم.

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المصدر: رويترز
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