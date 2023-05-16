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رئيس الشركة المطورة لـ«تشات جي بي تي» يطالب بتنظيم الذكاء الاصطناعي

برنامج «تشات جي بي تي»
16 مايو 2023 19:43

أكد لرئيس التنفيذي لشركة أوبن إيه آيه المطورة لبرنامج «تشات جي بي تي» سام ألتمان لمجلس الشيوخ الأميركي اليوم الثلاثاء بأن تنظيم الذكاء الاصطناعي ضروري، بعدما شكّل برنامجه صدمة للعالم. وقال ألتمان في جلسة استماع عقدها مجلس الشيوخ الأميركي عن تأثير الذكاء الاصطناعي «نعتقد بأن التدخل التنظيمي من قبل الحكومات سيكون ضروريا للتخفيف من مخاطر النماذج التي تزداد قوة». أثارت برمجية «تشات جي بي تي» اهتماماً واسعاً في العالم بالذكاء الاصطناعي التوليدي بعد طرحها للاستخدام في نهاية العام الماضي، بفعل قدرتها على إنشاء نصوص متقنة مثل رسائل البريد الإلكتروني والمقالات والقصائد، أو برامج معلوماتية أو ترجمات، في ثوانٍ فقط. لكن نشر صور زائفة على مواقع التواصل الاجتماعي، أكثر واقعية من الصور الحقيقية، والتي تم إنشاؤها من تطبيقات مثل Midjourney، نبهت إلى مخاطر التلاعب بالرأي العام. كما طالبت شخصيات علمية بتعليق تطوير الأنظمة الأقوى، بانتظار صدور قانون لتنظيمها بشكل أفضل.

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المصدر: آ ف ب
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