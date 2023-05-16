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الاقتصادي

«الطاقة الدولية» ترفع توقعاتها للطلب على النفط 200 ألف برميل يومياً

حقل نفط في الولايات المتحدة
16 مايو 2023 19:06

قالت وكالة الطاقة الدولية، اليوم الثلاثاء، إن تراجع أسعار النفط لأسابيع بسبب مخاوف من ركود محتمل يتعارض مع توقعات بشح الإمدادات وارتفاع الطلب في وقت لاحق من العام.

وأوضحت الوكالة «التشاؤم الحالي في السوق... يقف في تناقض صارخ مع توازنات السوق الأكثر إحكاماً التي نتوقعها في النصف الثاني من العام، إذ من المتوقع أن يتجاوز الطلب المعروض بنحو مليوني برميل يومياً». ورفعت الوكالة، ومقرها باريس، توقعاتها للطلب العالمي على النفط بمقدار 200 ألف برميل يومياً إلى 102 مليون برميل يوميا، مشيرة إلى أن تعافي الصين بعد إلغاء قيود جائحة «كوفيد-19» تجاوز التوقعات مع وصول الطلب إلى مستوى قياسي بلغ 16 مليون برميل يوميا في مارس.

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ومن المقرر أن يمثل الطلب في أكبر مستورد للنفط في العالم ما يقرب من 60 بالمئة من نمو الطلب العالمي في عام 2023. ويعوض هذا، إلى جانب الطلب في الهند والشرق الأوسط، ضعف الطلب في البلدان المتقدمة.

وقالت وكالة الطاقة الدولية، إن الولايات المتحدة والبرازيل تشهدان نمواً معتدلاً في إمدادات النفط عند 1.2 مليون برميل يوميا خلال العام، إذ تعني تخفيضات تحالف «أوبك بلس» المتفق عليها في أبريل أن إنتاج مجموعة الدول المنتجة للنفط ينخفض بمقدار 850 ألف برميل يومياً بداية من ذلك الوقت وحتى ديسمبر.

المصدر: رويترز
وكالة الطاقة الدولية
أوبك بلس
الطلب العالمي على النفط
الاقتصاد العالمي
الركود العالمي
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