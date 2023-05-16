ارتفاع البطالة في المملكة المتحدة واستمرار التضخم

ارتفع معدل البطالة في المملكة المتحدة في الأشهر الثلاثة التي تنتهي نهاية مارس، حسب بيانات رسمية نشرت اليوم الثلاثاء، فيما يلقي التضخم العالي بثقله على سوق العمل. وقال مكتب الإحصاءات الوطنية، في بيان، إن معدل البطالة ارتفع إلى 3.9% من 3.8% في الأشهر الثلاثة التي تنتهي في فبراير. وقال وزير المال البريطاني جيريمي هانت تعليقاً على هذه الأرقام «من المشجع أن معدل البطالة يبقى متدنياً بشكل غير مسبوق لكن الصعوبة في إيجاد يد عاملة وارتفاع الأسعار يشكلان هاجساً لكثير من العائلات والشركات». وأضاف «لذا علينا أن نتمسك بخطتنا لتخفيض التضخم بالنصف ومساعدة العائلات على صعيد غلاء المعيشة مع الاستمرار بإصلاحات رعاية الأطفال ودعم المسنين وذوي الاحتياجات الخاصة الذين يرغبون بالعمل». ويبقى معدل التضخم السنوي في المملكة المتحدة عالياً إذ أن ارتفاع أسعار المواد الغذائية يلغي مفعول تراجع أسعار الطاقة.