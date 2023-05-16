الأربعاء 17 مايو 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الاقتصادي

ارتفاع البطالة في المملكة المتحدة واستمرار التضخم

أحد منافذ البيع في المملكة المتحدة
16 مايو 2023 19:01

ارتفع معدل البطالة في المملكة المتحدة في الأشهر الثلاثة التي تنتهي نهاية مارس، حسب بيانات رسمية نشرت اليوم الثلاثاء، فيما يلقي التضخم العالي بثقله على سوق العمل. وقال مكتب الإحصاءات الوطنية، في بيان، إن معدل البطالة ارتفع إلى 3.9% من 3.8% في الأشهر الثلاثة التي تنتهي في فبراير. وقال وزير المال البريطاني جيريمي هانت تعليقاً على هذه الأرقام «من المشجع أن معدل البطالة يبقى متدنياً بشكل غير مسبوق لكن الصعوبة في إيجاد يد عاملة وارتفاع الأسعار يشكلان هاجساً لكثير من العائلات والشركات». وأضاف «لذا علينا أن نتمسك بخطتنا لتخفيض التضخم بالنصف ومساعدة العائلات على صعيد غلاء المعيشة مع الاستمرار بإصلاحات رعاية الأطفال ودعم المسنين وذوي الاحتياجات الخاصة الذين يرغبون بالعمل». ويبقى معدل التضخم السنوي في المملكة المتحدة عالياً إذ أن ارتفاع أسعار المواد الغذائية يلغي مفعول تراجع أسعار الطاقة.

أخبار ذات صلة
بريطانيا تدعو الأطراف اليمنية إلى تقديم تنازلات لإنهاء الحرب
«فرسان شرطة أبوظبي» بطل «ويندسور الملكي»
المصدر: آ ف ب
الاقتصاد البريطاني
التضخم في تركيا
المملكة المتحدة
آخر الأخبار
الطاير يستقبل بطل «أدنوك للمحترفين»
الرياضي
الطاير يستقبل بطل «أدنوك للمحترفين»
اليوم 13:00
ختام متميز لموسم «الألعاب المدرسية»
الرياضي
ختام متميز لموسم «الألعاب المدرسية»
اليوم 13:00
العين وشباب الأهلي إلى نهائي كأس الشباب
الرياضي
العين وشباب الأهلي إلى نهائي كأس الشباب
اليوم 12:59
«بريان آدامز» يعود إلى دبي
دنيا
«بريان آدامز» يعود إلى دبي
اليوم 12:41
«دورية المخلب» في أبوظبي
دنيا
«دورية المخلب» في أبوظبي
اليوم 12:38
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©