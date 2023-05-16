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الاقتصادي

تراجع نمو الاقتصاد في بلدان الاتحاد الأوروبي

المفوضية الأوروبية في بروكسل
16 مايو 2023 18:59

سجّل الاقتصاد الأوروبي نمواً أقل مما كان يُعتقد في الربع الأول من 2023، وفق ما ذكرت وكالة الإحصاءات التابعة للاتحاد الأوروبي، في مراجعة لأرقامها السابقة.وأوضحت وكالة «يوروستات» بعد جمع بيانات تمّت مراجعتها، أن الاتحاد الأوروبي الذي يضم 27 بلداً سجّل بأكمله نمواً نسبته 0.2 في المئة، بدلاً من 0.3 في المئة، في الأشهر الثلاثة الأولى من العام مقارنة بالفترة السابقة. لكن الوكالة لم تسجّل أي تغيّر في النمو الاقتصادي المسجّل في منطقة اليورو والبالغ 0.1 في المئة في الفصل الأول من 2023. ورغم المراجعة، تجّنب الاتحاد الأوروبي ركوداً في الشتاء الماضي بعدما انكمش الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.1 في المئة في الأشهر الثلاثة الأخيرة من 2022. والاثنين، عززت المفوضية الأوروبية توقعاتها للنمو الاقتصادي في 2023 لمنطقة اليورو التي تضم 20 بلداً بـ 0.2 نقطة إلى 1.1 في المئة. كذلك، رفعت المفوضية توقعاتها للنمو في التكتل بمجمله للعام 2023، لكنها ما تزال أقل من تلك المسجلة لمنطقة اليورو عند حوالي واحد في المئة. راجعت المفوضية أيضاً توقعاتها للتضخم في منطقة اليورو، متوقعة أن يصل إلى 5.8 في المئة هذا العام مقارنة مع 5.6 في المئة في التوقعات السابقة.

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المصدر: آ ف ب
الاتحاد الأوروبي
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المفوضية الأوروبية
الاقتصاد الأوروبي
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