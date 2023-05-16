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الاقتصادي

«مرافئ أبوظبي» تُناول 20 مليون حاوية نمطية

حاويات في ميناء خليفة
16 مايو 2023 17:26

 ناولت مرافئ أبوظبي مناولة 20 مليون حاوية نمطية، منذ انطلاق عملياتها، فيما ناولت 3.29 مليون حاوية نمطية خلال عام 2022، بزيادة 22% على العام الأسبق. 

كما سجلت رقما قياس بتسجيلها بـ 10 ملايين ساعة معدل تكرار الإصابة الهادرة للوقت.
وقالت مرافئ أبوظبي في بيان: يعد تسجيل أكثر من 10 ملايين ساعة معدل تكرار الإصابة الهادرة للوقت للوقت أمراً نادراً في مجال مناولة الحاويات، مما يعكس التزام مرافئ أبوظبي بتوفير بيئة عمل خالية من الحوادث من خلال الالتزام بالسياسات واللوائح الصارمة فيما يتعلق بالصحة والسلامة والبيئة، بالإضافة إلى التدقيق الدوري المستمر وعقد جلسات إحاطة للتوعية بمعايير السلامة.

ونجحت مرافئ أبوظبي في الحفاظ على وتيرتها الاستثنائية والنمو الثابت على أساس سنوي منذ افتتاح محطة حاويات ميناء خليفة في عام 2012، مما يؤكد دورها المتزايد كمحور أساسي لسلاسل التوريد يربط التجارة المحلية والإقليمية بالأسواق العالمية.

قال روبرت سيرسيما، الرئيس التنفيذي بالإنابة لمرافئ أبوظبي: تمثل هذه الأرقام القياسية إنجازاً رائعًا لفريق العمل والذي يؤكد أن مرافئ أبوظبي مستمرة في أن تكون مشغلاً رائداً لمحطة الحاويات شبه الآلية في العالم.. إنها شهادة على رؤية مرافئ أبوظبي ورسالتها وقيمها، بأن الاستثمارات والشراكات مع أصحاب المصلحة الرئيسيين تعمل باستمرار على تحسين قدراتنا وإظهار نتائج هائلة.

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وأضاف: «نحن نفخر بأنفسنا لالتزامنا بخدمة عملائنا بطريقة فعالة وهم جميعاً يشاركون هذا النجاح مع مرافئ أبوظبي وسنواصل السعي لتجاوز توقعاتهم».

وقال مايكل أندرسون، مدير الصحة والسلامة والبيئة لمرافئ أبوظبي: «إن مرافئ أبوظبي لا تساوم على السلامة فقط، باعتبارها محطة حاويات على مستوى عالمي، نضع السلامة في كل جانب من جوانب كيفية قيامنا بأعمالنا.. لم يكن من الممكن تحقيق هذا الإنجاز الرائع في السلامة دون العمل الجماعي المتميز والاهتمام بالتفاصيل من قبل جميع الموظفين في شركة مرافئ أبوظبي والشركاء».

وقال فارس المنهالي، مدير إدارة العمليات في مرافئ أبوظبي: «إنّ مناولة 20 مليون حاوية نمطية تظهر المكانة القوية لمرافئ أبوظبي، نظراً للروابط التجارية المتنوعة والمتزايدة.. نحن ملتزمون بدعم النمو الاقتصادي لإمارة أبوظبي ودولة الإمارات العربية المتحدة وتزويد عملائنا بخدمات سريعة وفعالة».

المصدر: وام
موانئ أبوظبي
مرافئ أبوظبي
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