«الإمارات للشحن» و«إير كندا كارجو» تعززان تعاون الإنترلاين

دبي (الاتحاد) - وسعت «الإمارات للشحن الجوي» و«إير كندا كارجو» تعاونهما في مجال الشحن لتقديم مزيد من الفوائد والمزايا لعملائهما من المنتجين ووكلاء الشحن في جميع أنحاء العالم.

وأصبح الآن بإمكان عملاء «الإمارات للشحن الجوي» إيجاد سعة شحن انترلاين للبضائع وحجزها بسهولة إلى وجهات كندية رئيسة، مثل تورنتو ومونتريال وفانكوفر وكالجاري على رحلات «إير كندا»، وذلك عبر بوابات طيران الإمارات الرئيسة في أوروبا.

وبدأ على الفور تفعيل إمكانات الحجز المحسّنة عبر الإنترنت، ما يمكّن عملاء «الإمارات للشحن الجوي» من الحجز لشحناتهم مع «إير كندا كارجو Air Canada Cargo»على أساس إنترلاين عبر e-SkyCargo وWebCargo وCargowise. وتعمل «إير كندا كارجو» في الأسابيع المقبلة على تنفيذ إمكانات حجز مباشر مماثلة لعملائها من أجل الوصول بسهولة أكبر وحجز شحنات الإنترلاين على رحلات طيران الإمارات عبر شبكتها العالمية.

وقال نبيل سلطان، نائب رئيس أول طيران الإمارات لدائرة الشحن: «نواصل العمل مع الناقلة الكندية، لضمان عمليات نقل واتصال سلس، بحيث تصل البضائع بأسرع ما يمكن وفي حالة ممتازة».

وأضاف بقوله: «ستعود هذه الترتيبات مع إير كندا كارجو بالفائدة على العديد من عملائنا، لا سيما في غرب آسيا والشرق الأوسط وأفريقيا، الذين يسعون إلى نقل معدات زراعية وآلات وقطع غيار للطائرات، وكذلك المنتجات سريعة العطب والبضائع العامة إلى كندا ونقاط أخرى في أميركا الشمالية».