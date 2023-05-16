«إياتا»: مطارات الإمارات من الأفضل في العالم

أكد نيك كرين، نائب الرئيس الأول للعمليات والسلامة والأمن في الاتحاد الدولي للنقل الجوي «إياتا»، أن مطارات الإمارات تعد واحدة من أفضل المطارات في العالم لتميزها من ناحية الابتكار واستخدام أحدث التكنولوجيا والاستثمار وخدمات المناولة الأرضية.



وقال كرين في لقاء صحفي، على هامش انطلاق فعاليات مؤتمر إياتا السنوي الخامس والثلاثين للمناولة الأرضية الذي يقام في مركز أبوظبي الوطني للمعارض «أدنيك» اليوم: «تم اختيار الإمارات لتنظيم المؤتمر لما تتميز به من خدمات المناولة الأرضية والابتكار في قطاع الطيران، إضافة إلى أنها تعد مثالاً يحتذى به في توحيد الجهود والتعاون الكبير بين مختلف الأطراف من الحكومة وشركات الطيران وإدارة المطارات ومزودي الخدمات الأرضية».

وأوضح كرين:«تتميز الإمارات أيضاً بحرصها على تبني أحدث التقنيات والحلول البيومترية والاستثمارات في المطارات مثل مطار أبوظبي الجديد الذي سيكون مثالاً على كيف ستكون المطارات المستقبلية، وسيسهم في تحقيق تحول كبير في قطاع الطيران بأبوظبي، إضافة إلى تميز إدارة مطار دبي الدولي، ما يجعل مطارات الإمارات واحدة من أفضل المطارات في العالم».

وأضاف:«الابتكار والاستثمار في التكنولوجيا وتجربة كل ما هو جديد يؤكد على أن الإمارات سوق مهم للتواجد فيه وعقد النقاشات والمؤتمرات».

وحول أداء مطارات الشرق الأوسط، أكد كرين أن مطارات الشرق الأوسط تتميز في عدة أمور، على رأسها الابتكار وتعزيز الاستثمار بالقطاع وسهولة تنفيذ وتجربة كل ما هو جديد والاستثمار في التكنولوجيا الذكية والتجارب الجديدة والاستدامة».



تعافي القطاع

وبحسب بيانات «إياتا»، فإن نسبة التعافي بحركة المسافرين وصلت في الشرق الأوسط إلى 93% من مستويات العام 2019 منذ بداية العام الجاري، بينما من المتوقع أن تحقق منطقة الشرق الأوسط التعافي الكامل في حركة المسافرين في 2024 وتحقيق نمو سنوي 4.2% حتى 2040.

وسلط الاتحاد الدولي للنقل الجوي «إياتا» الضوء على ثلاث أولويات من شأنها أن تساهم في تمكين قطاع المناولة الأرضية وتعزيز مرونته واستدامته على المدى الطويل. وتم الكشف عن الأولويات خلال فعاليات المؤتمر المقام العاصمة الإماراتية أبوظبي وبرعاية الاتحاد للطيران، وهي التوظيف والحفاظ على المهارات والخبرات، الالتزام بتطبيق أعلى المعايير العالمية، تسريع التحول الرقمي والاعتماد على تقنيات الأتمتة.



موسم الصيف

وقالت مونيكا ميجستريكوفا، مديرة العمليات الأرضية في الاتحاد الدولي للنقل الجوي: «يتوقع أن يشهد موسم الصيف إقبالاً كبيراً على السفر وخاصةً في أسواق نصف الكرة الشمالي، ويجب أن يكون قطاع المناولة الأرضية على أعلى مستويات الجهوزية، لذا نحن بحاجة للعمل بسرعة استعداداً لفترات الذروة».

وأضافت: «يجب ضمان كفاءة الموظفين الجدد والعمل مع الحكومات لتسهيل إجراءات تخليص التصاريح الأمنية. أما على المدى البعيد، فيجب أن يتم توظيف خبرات جديدة واتباع آلية للاحتفاظ بفرق العمل وتطبيق أعلى المعايير العالمية، فضلاً عن تسريع التحول الرقمي في العمليات للمساهمة في تعزيز مرونة واستدامة القطاع».

وكشف الاتحاد الدولي للنقل الجوي «إياتا» عن ازدياد ثقة المسافرين حيال وصول حركة السفر إلى ذروتها في موسم السفر الصيفي في نصف الكرة الشمالي. الأمر الذي يتوافق مع بيانات الربع الأول من عام 2023، وصولاً إلى الحجوزات للفترة ما بين شهري مايو وسبتمبر، والتي تشير إلى ارتفاع في نسبة الطلب بلغت 35% مقارنة بمستويات عام 2022.

وأظهر الاستطلاع الذي شمل 4700 مسافر في 11 دولة، أن 79% من المسافرين الذين شملهم الاستطلاع كانوا يخططون لرحلة في الفترة من يونيو إلى أغسطس 2023، وأشار 85% منهم إلى أن اضطرابات ذروة السفر يجب ألا تكون مفاجئة، فيما قال 80% منهم إنهم يتوقعون سفراً سلساً بعد انتهاء فترة ما بعد الجائحة.

الحجوزات الآجلة

وتشير بيانات الحجوزات الآجلة إلى توقع نمو أكبر في منطقة آسيا والمحيط الهادي بواقع 134.7%، والشرق الأوسط 42.9%، وأوروبا 39.9%، وأفريقيا 36.4%، وأميركا اللاتينية 21.4%، وأميركا الشمالية 14.1%.

وقال كرين: «نتوقع وصول حركة السفر إلى ذروتها في موسم السفر الصيفي في نصف الكرة الشمالي هذا العام، حيث من المتوقع أن تكون هذه أول تجربة سفر للكثيرين في فترة ما بعد الجائحة.».

وأضاف: «رغم توقع احتمال حدوث بعض الاضطرابات التشغيلية، إلا أن هناك اتجاهاً واضحًا للتغلب على مشكلات الازدحام التي واجهتها بعض المطارات الرئيسية في عام 2022، والعمل على إيجاد حلول لها لتلبية الطلب القوي. إذ تضع شركات الطيران الجداول الزمنية بناءً على السعة التي أعلنت عنها المطارات، ومراكز مراقبة الحدود، والخدمات الأرضية، ومقدمو خدمات الملاحة الجوية. حيث يحرص جميع اللاعبين في القطاع على تقديم خدماتهم بكفاءة عالية على مدار الأشهر المقبلة».