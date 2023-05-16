اتفاقية بين «ألكوا» الأمريكية والإمارات العالمية للألمنيوم

وقعت شركة ألكوا الأمريكية، والإمارات العالمية للألمنيوم اتفاقية جديدة طويلة الأجل، بحيث تزود شركة ألكوا بموجب هذه الاتفاقية الإمارات العالمية للألمنيوم بالألومينا، المادة الأولية الأساسية لصناعة الألمنيوم.

وتمتد الاتفاقية الجديدة لثماني سنوات ابتداءً من العام 2024، وستتيح لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم شراء حوالي 15,6 مليون طن متري من الألومينا من غرب أستراليا، ما يجعل شركة ألكوا أكبر مورد ألومينا للإمارات العالمية للألمنيوم كطرف ثالث، وستحصل الإمارات العالمية للألمنيوم على نسبة كبيرة من مبيعات ألكوا السنوية للألومينا.

يذكر أن مصفاة الطويلة للألومينا التابعة لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم في أبوظبي لبّت 47% من إجمالي متطلبات الشركة من الألومينا في العام 2022.

وتم توقيع الإتفاقيه في لندن من قبل سيمون ستورسون، الرئيس التنفيذي لسلسلة التوريد وتطوير الأعمال في شركة الإمارات العالمية للألمنيوم، و كيلي توماس، نائب الرئيس التنفيذي والمدير التجاري لشركة ألكوا، وذلك بحضور عبد الناصر بن كلبان، الرئيس التنفيذي للإمارات العالمية للألمنيوم.

وقال روي هارفي، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة ألكوا " تعد هذه الاتفاقية أكبر عقد لتوريد الألومينا يتم توقيعه على الإطلاق بين ألكوا والإمارات العالمية للألمنيوم، وأحد أكبر العقود في قطاع الألمنيوم بأكمله، كما ستعزز علاقة التوريد طويلة الأجل بين الشركتين".

وتعد الإمارات العالمية للألمنيوم أكبر شركة صناعية في الإمارات خارج قطاع النفط والغاز، وتمتلك الشركة مصاهر للألمنيوم في أبوظبي ودبي، ومصفاة للألومينا في أبوظبي، ومنجم للبوكسيت في جمهورية غينيا.

من جانبه، قال عبد الناصر بن كلبان، الرئيس التنفيذي للإمارات العالمية للألمنيوم " ستعزز هذه الاتفاقية النمو المستقبلي للشركة، حيث تم تأمين معظم متطلباتنا من الألومينا للعِقد المقبل من خلال إنتاج مصفاة الألومينا التابعة لنا واتفاقية التوريد طويلة الأجل مع ألكوا والتي تتوافق مع أهداف الاستدامة الخاصة بالشركة".

ويتضمن العقد إمكانية اختيار الإمارات العالمية للألمنيوم شراء ألومينا EcoSource منخفضة الكربون من ألكوا، وهي العلامة التجارية الوحيدة للألومينا منخفضة الكربون في قطاع الألمنيوم.

ويتم إنتاج ألومينا EcoSource بما لا يزيد عن 0,6 طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون لكل طن من الألومينا "انبعاثات النطاق 1 والنطاق 2"، وهو ما يمثل نصف متوسط الانبعاثات في قطاع الألمنيوم والذي يبلغ 1,2 طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون. وتشمل هذه النسبة الانبعاثات المباشرة من عمليات تعدين البوكسيت وتكرير الألومينا للشركة والانبعاثات غير المباشرة من الطاقة المستهلكة في تلك العمليات.