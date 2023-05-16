"أوساكا" وجهة "الاتحاد للطيران" الجديدة إلى اليابان

تستعد "الاتحاد للطيران" لإطلاق رحلاتها إلى أوساكا بمعدل خمس رحلات أسبوعياً اعتباراً من الأول من أكتوبر 2023، لتربط أحد أكثر مدن العالم المتنوعة ثقافياً بشبكة الاتحاد للطيران الممتدة.



وقال أنطونالدو نيفس، الرئيس التنفيذي للاتحاد للطيران: "يسعدنا الإعلان عن إطلاق رحلاتنا إلى أوساكا لأول مرة. وبما أن أوساكا أحد أكثر المدن عالمية، فإني على يقين أن الزوار سيستمتعون باستكشاف تراث وتجربة ضيافة المدينة الشهيرة".



وأضاف نيفس إن الرحلة الجديدة ستفتح الأبواب للزوار من أوساكا للسفر إلى أبوظبي، ونتطلع إلى الترحيب بهم في مقرنا النابض بالحياة، فضلاً عن منحهم إمكانية الوصول إلى شبكة وجهاتنا العالمية المتنامية.

يسهم إطلاق هذه الوجهة في تعزيز الروابط التجارية والسياحية بين الدولتين، وتضاف إلى وجهة طوكيو الحالية على شبكة الاتحاد للطيران

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وستقوم "الاتحاد للطيران" بتشغيل طائرة حديثة من طراز "بوينج 787-9 دريملاينر الحديثة على الوجهة الجديدة، وتقدم للضيوف فرصة تجربة خدمات الناقلة الرائدة من خدمات تقديم الطعام والترفيه على متن الطائرة.