الأربعاء 17 مايو 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الاقتصادي

"أوساكا" وجهة "الاتحاد للطيران" الجديدة إلى اليابان

"أوساكا" وجهة "الاتحاد للطيران" الجديدة إلى اليابان
16 مايو 2023 14:55

تستعد "الاتحاد للطيران" لإطلاق رحلاتها إلى أوساكا بمعدل خمس رحلات أسبوعياً اعتباراً من الأول من أكتوبر 2023، لتربط أحد أكثر مدن العالم المتنوعة ثقافياً بشبكة الاتحاد للطيران الممتدة.


وقال أنطونالدو نيفس، الرئيس التنفيذي للاتحاد للطيران: "يسعدنا الإعلان عن إطلاق رحلاتنا إلى أوساكا لأول مرة. وبما أن أوساكا أحد أكثر المدن عالمية، فإني على يقين أن الزوار سيستمتعون باستكشاف تراث وتجربة ضيافة المدينة الشهيرة".

أخبار ذات صلة
الإمارات «الوجهة الثالثة» لـ «راقصي السامبا»
رئيس وزراء الهند يزور اليابان وأستراليا


وأضاف نيفس إن الرحلة الجديدة ستفتح الأبواب للزوار من أوساكا للسفر إلى أبوظبي، ونتطلع إلى الترحيب بهم في مقرنا النابض بالحياة، فضلاً عن منحهم إمكانية الوصول إلى شبكة وجهاتنا العالمية المتنامية.
يسهم إطلاق هذه الوجهة في تعزيز الروابط التجارية والسياحية بين الدولتين، وتضاف إلى وجهة طوكيو الحالية على شبكة الاتحاد للطيران

.
وستقوم "الاتحاد للطيران" بتشغيل طائرة حديثة من طراز "بوينج 787-9 دريملاينر الحديثة على الوجهة الجديدة، وتقدم للضيوف فرصة تجربة خدمات الناقلة الرائدة من خدمات تقديم الطعام والترفيه على متن الطائرة.

المصدر: وام
الاتحاد للطيران
اليابان
أوساكا
آخر الأخبار
الطاير يستقبل بطل «أدنوك للمحترفين»
الرياضي
الطاير يستقبل بطل «أدنوك للمحترفين»
اليوم 13:00
ختام متميز لموسم «الألعاب المدرسية»
الرياضي
ختام متميز لموسم «الألعاب المدرسية»
اليوم 13:00
العين وشباب الأهلي إلى نهائي كأس الشباب
الرياضي
العين وشباب الأهلي إلى نهائي كأس الشباب
اليوم 12:59
«بريان آدامز» يعود إلى دبي
دنيا
«بريان آدامز» يعود إلى دبي
اليوم 12:41
«دورية المخلب» في أبوظبي
دنيا
«دورية المخلب» في أبوظبي
اليوم 12:38
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©