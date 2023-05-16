صندوق خليفة يتعاون مع «وي بنك» لتزويد أعضائه بحلول رقمية

وقع صندوق خليفة لتطوير المشاريع مذكرة تفاهم مع Wio Bank المنصة المالية المتكاملة لتزويد أعضاء الصندوق بمزايا حصرية تتضمن الاستفادة من خدمات مالية ذات خصائص سهلة ومرنة وآمنة، عبر تطبيق أعمال مصمم خصيصاً ليلبي احتياجات الشركات والمشاريع الصغيرة والمتوسطة.

ويهدف هذا التعاون في المقام الأول إلى تمكين رواد أعمال صندوق خليفة والشركات الصغيرة والمتوسطة في أبوظبي ودولة الإمارات، من خلال توفير أدوات وحلول ذكية تدعم إدارة شؤونهم المالية بفعالية أكبر تعزيزاً لنمو أعمالهم وتطويرها.

وقالت علياء المزروعي، الرئيس التنفيذي في صندوق خليفة: «تستمر جهود صندوق خليفة في إبرام شراكات جديدة مع جهات رائدة توفر حلول رقمية مبتكرة وتكنولوجيات متقدمة تساهم في تمكين المشاريع الصغيرة والمتوسطة في دولة الإمارات وتتيح لها إدارة عملياتها التشغيلية اليومية وخطط تنميتها بفعالية، وتوفر على رواد الأعمال الجهد والوقت، لاستغلاله بشكل أفضل في إدارة الجوانب الأخرى لمشاريعهم وبالتالي تعزيز طاقتها الإنتاجية».

وأضافت: «ستزود شراكتنا مع منصة Wio Bank أعضاء صندوق خليفة بخدمات مالية وحلول رقمية آمنة، وتدعم مساعيهم في استكشاف فرص تمويلية تحفز نمو مشاريعهم وتوسعة انتشارها، الذي من شأنه المساهمة في تعزيز قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة ومنظومة بيئة ريادة الأعمال في دولة الإمارات».

من جهته، قال جايش باتل، الرئيس التنفيذي لمنصة Wio Bank: «يسعدنا التعاون مع صندوق خليفة لتطوير المشاريع، حيث نمتلك هدفاً مشتركاً يتمثل في تمكين الشركات في دولة الإمارات العربية المتحدة وتسهيل نموها».

وإلى جانب دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة في إدارة أعمالها وتحقيق أهدافها المالية، من خلال مجموعة من الأدوات والخدمات الذكية، يقدم تطبيق Wio Business عرضاً ترويجياً خاصاً يشمل خطة اشتراك مجانية لمدة 3 أشهر لأكثر من 3600 عضو وشركة من أعضاء صندوق خليفة لتطوير المشاريع.وبموجب الاتفاقية مع صندوق خليفة، ستقدم المنصة باقة اشتراك حصرية لمدة ثلاثة أشهر مجاناً لأكثر من 3600 شركة من أعضاء الصندوق.