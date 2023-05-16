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النفط يرتفع بعد خطط إميركية لإعادة ملء الاحتياطي الاستراتيجي

النفط يرتفع بعد خطط إميركية لإعادة ملء الاحتياطي الاستراتيجي
16 مايو 2023 08:20

ارتفع النفط لليوم الثاني في بداية التعاملات، اليوم الثلاثاء، إذ تلقت الأسعار دعماً من خطط الولايات المتحدة لشراء النفط للاحتياطي البترولي الاستراتيجي بينما تندلع حرائق غابات في كندا مما زاد من مخاوف الإمدادات.

صعدت العقود الآجلة لخام برنت 31 سنتاً أو 0.4 بالمئة إلى 75.54 دولار للبرميل بحلول الساعة 0043 بتوقيت جرينتش، بينما سجل خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 71.38 دولار للبرميل بارتفاع 27 سنتاً أو 0.4 بالمئة.
ارتفع كلا المؤشرين القياسيين بأكثر من واحد في المئة أمس الاثنين، لينهيا سلسلة خسائر استمرت ثلاث جلسات.

وقالت وزارة الطاقة الأميركية أمس الاثنين إنها ستشتري ثلاثة ملايين برميل من النفط الخام لاحتياطي البترول الاستراتيجي للتسليم في أغسطس، وطلبت تقديم العروض بحلول 31 مايو.

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في الأسبوع الماضي، تراجعت العقود الآجلة لخامي برنت وغرب تكساس الوسيط للأسبوع الرابع على التوالي بسبب مخاوف الركود في الولايات المتحدة ومخاطر تخلفها عن سداد الديون الحكومية في أوائل يونيو لأول مرة في تاريخها. وكانت آخر مرة تسجل فيها العقود الآجلة سلسلة مماثلة من الانخفاضات الأسبوعية في سبتمبر 2022.

ومع ذلك، تلقت أسعار النفط اليوم الثلاثاء دعماً من مخاوف الإمدادات الناجمة عن حرائق الغابات في كندا.

 

المصدر: وكالات
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