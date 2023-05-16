وزارة الخزانة: أميركا على طريق التخلف عن السداد في أول يونيو
وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين
16 مايو 2023 07:59
أكدت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين الاثنين، أنه من غير المرجح أن تفي الوزارة بجميع التزامات ديون الحكومة الأميركية بحلول أوائل يونيو، مما يؤدي إلى تخلف الولايات المتحدة عن السداد لأول مرة في تاريخها. وأضافت في ثاني رسالة للكونجرس في غضون أسبوعين أن سقف الدين قد يصبح ملزماً بحلول الأول من يونيو.
ويعكس التاريخ الجديد مزيداً من البيانات عن الإيرادات والمدفوعات منذ أن أبلغت يلين المشرعين في رسالة في الأول من مايو، بأن ما لدى الوزارة من أموال لدفع الفواتير الحكومية قد ينفد في أوائل يونيو، وربما في الأول منه.
حذرت يلين مراراً وتكراراً من أن عدم رفع الكونجرس سقف الدين الاتحادي البالغ 31.4 تريليون دولار قد يؤدي إلى "أزمة دستورية" وسيطلق العنان "لكارثة اقتصادية ومالية" للولايات المتحدة والاقتصادات العالمية.
قال مكتب الميزانية بالكونجرس الأسبوع الماضي إن الولايات المتحدة تواجه "مخاطر كبيرة" تتمثل في التخلف عن سداد التزاماتها خلال الأسبوعين الأولين من شهر يونيو دون رفع سقف الديون.
وحثت يلين في رسالة على التحرك في أسرع وقت ممكن.
وقالت "لقد تعلمنا من مأزق سقف الدين السابق أن الانتظار حتى اللحظة الأخيرة لتعليق أو زيادة حد الدين يمكن أن يتسبب في ضرر جسيم للأعمال وثقة المستهلك، ويرفع تكاليف الاقتراض قصير الأجل لدافعي الضرائب، ويؤثر سلبا على التصنيف الائتماني للولايات المتحدة".
وجاءت رسالة يلين الثانية للكونجرس عشية لقاء متوقع بين الرئيس الأميركي جو بايدن ورئيس مجلس النواب كيفن مكارثي لإجراء محادثات بشأن سقف الدين.
ويتوجه بايدن إلى اليابان يوم الأربعاء لحضور قمة مجموعة السبع، ثم إلى أستراليا، وهي رحلة تستغرق نحو أسبوع.