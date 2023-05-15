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122 مليون درهم لأغلى «بنتهاوس» في دبي

122 مليون درهم لأغلى «بنتهاوس» في دبي
16 مايو 2023 01:01

دبي (الاتحاد)

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ارتقت مبيعات عقارات الرفاهية في دبي إلى مستويات جديدة في شهر مايو، مع تربع شقّة بنتهاوس ذات أربع غرف نوم في منتجع ومساكن بولغري مركز الصدارة، حيث حققت الشقّة الفاخرة التي تشغل طابقاً بأكمله بمساحة 12.113 قدماً مربّعة، ثمناً قياسياً وصل إلى 122 مليون درهم، لتصبح بذلك الأعلى ثمناً في تاريخ العقارات بمدينة دبي.
وتعتبر الشقّة تحفة بحدّ ذاتها، إذ تمتاز بإطلالات لا مثيل لها على خطّ أفق دبي، ومرسى بولغري، بالإضافة إلى تصميمها الذي يحمل توقيع بولغري الراقي من حيث الأناقة العصرية التي تتحدّى الزمن.

عقارات دبي
دبي
الإمارات
بنتهاوس
البنتهاوس
أسعار العقارات الفاخرة
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