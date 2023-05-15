15.6 مليار درهم أرباح 7 شركات طاقة مدرجة بأبوظبي

سيد الحجار (أبوظبي)

ارتفعت أرباح 7 شركات تعمل في قطاعات الطاقة والمرافق والمواد الأساسية ومدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية إلى 15.6 مليار درهم، خلال الربع الأول من 2023، مقابل 7.2 مليار درهم خلال الربع الأول من 2022، بنمو 116 %.

وحققت 5 شركات تابعة لـ«أدنوك»، منها 3 شركات مدرجة ضمن قطاع الطاقة، وهي أدنوك للتوزيع، وأدنوك للحفر، وأدنوك للغاز، بالإضافة إلى «فرتيجلوب» و«بروج» والمدرجتين ضمن قطاع المواد الأساسية، أرباحاً صافية بلغت 3.88 مليار درهم، خلال الربع الأول من العام الحالي، مقابل 5.05 مليار درهم خلال الربع الأول من 2022.

أرباح قياسية

وحققت شركة أبوظبي الوطنية للطاقة «طاقة»، والمدرجة ضمن قطاع المرافق بسوق أبوظبي للأوراق المالية، أرباحاً قدرها 11.57 مليار درهم بنهاية الربع الأول 2023، مقارنة بأرباح قدرها 1.97 مليار درهم خلال نفس الفترة من عام 2022، بنمو 487%، وبزيادة قدرها 9.6 مليار درهم.

ونتجت هذه الزيادة بشكل أساسي عن المكاسب المتحققة لمرّة واحدة نتيجة للاستحواذ على حصة 5% من أسهم «أدنوك للغاز»، والتي قابلها جزئياً احتساب ضرائب مؤجلة لمرة واحدة بقيمة 1.2 مليار درهم تتعلق بضريبة الدخل على الشركات التي فُرضت في دولة الإمارات وستُطبَّق ابتداءً من 01 يناير 2024.

دانة غاز

وسجلت شركة «دانة غاز» خلال الربع الأول من عام 2023 صافي أرباح بقيمة 183 مليون درهم (50 مليون دولار)، مقارنة بصافي أرباح بقيمة 198 مليون درهم (54 مليون دولار) خلال الربع الأول من عام 2022. وانخفضت الإيرادات خلال الربع الأول من عام 2023 بنسبة 13% لتصل إلى 447 مليون درهم (122 مليون دولار)، مقارنة بـ513 مليون درهم (140 مليون دولار) خلال الربع الأول من عام 2022.

أدنوك للغاز

وأعلنت «أدنوك للغاز» مؤخراً عن أولى نتائجها منذ تأسيس الشركة والاكتتاب العام الأولي على أسهمها، حيث حققت صافي دخل خلال الربع الأول من 2023 بلغ 1.3 مليار دولار (4.7 مليار درهم) بزيادة 9% على أساس سنوي، مقارنة بصافي دخل معدل مبدئي بلغ 1.2 مليار دولار (4.3 مليار درهم) خلال الربع الأول من عام 2022.

وسجلت الشركة خلال الربع الأول من العام الجاري إيرادات بلغت 5.2 مليار دولار، مقارنة بالإيرادات المعدلة المبدئية للفترة نفسها لعام 2022 والتي بلغت 6.2 مليار دولار أميركي، ويعود ذلك لحالة الأسعار في الأسواق العالمية.

وتأكيداً على التزامها بسياسة توزيع الأرباح المستدامة والتراكمية، تهدف «أدنوك للغاز» إلى دفع توزيعات أرباح مؤقتة تبلغ 1.625 مليار دولار خلال الربع الرابع من عام 2023، ودفع 1.625 مليار دولار أخرى خلال الربع الثاني من عام 2024 عن النصف الثاني من عام 2023.

كما تتوقع الشركة زيادة قيمة الأرباح المستهدفة من 3.25 مليار دولار بمعدل نمو قدره 5% سنوياً على أساس توزيعات الأرباح للسهم الواحد خلال الفترة من 2024 إلى 2027.

أدنوك للتوزيع

وحققت «أدنوك للتوزيع» صافي أرباح بلغ 551 مليون درهم خلال الربع الأول من العام الحالي، مقابل 617 مليون درهم خلال الربع الأول من العام 2022.

وشهدت أدنوك للتوزيع زيادة بنسبة 8% على أساس سنوي في إجمالي كميات الوقود المباعة في كل من دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية خلال الربع الأول من عام 2023، مدفوعةً بتواصل الانتعاش الاقتصادي وتوسّع شبكة محطات الشركة في جميع أنحاء الدولة.

وقال المهندس بدر سعيد اللمكي، الرئيس التنفيذي لأدنوك للتوزيع: ركّزت جهودنا خلال الربع الأول من عام 2023 على تحسين عملياتنا على نطاق شبكتنا محليّاً ودوليّاً، مع ضمان أن فرقنا العابرة للحدود مجهزة تجهيزاً جيداً للحفاظ على وتيرة نمونا في عام 2023 وما يليه.

بروج للبتروكيماويات

وبلغ صافي أرباح شركة بروج خلال الربع الأول من العام الحالي 730.8 مليون درهم (199 مليون دولار)، مقابل 1.3 مليار درهم (359 مليون دولار) خلال الربع الأول من العام الماضي.

وحققت الشركة إيرادات بلغت 5.1 مليار درهم مع تحقيق أرباح معدلة قبل اقتطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بقيمة 1.7 مليار درهم. كما حقق برنامج بروج لتعزيز القيمة أثراً مالياً كبيراً يزيد على 367 مليون درهم من خلال تعزيز الكفاءة وتحسين الإيرادات.

ودفعت الشركة في شهر أبريل أرباحاً نهائية قدرها 2.38 مليار درهم للمساهمين، وبذلك وصل إجمالي توزيعات الأرباح لعام 2022 بعد الاكتتاب العام إلى 3.58 مليار درهم. وتجدد الشركة التزامها بدفع توزيعات أرباح قدرها 4.8 مليار درهم عن عام 2023.

أدنوك للحفر

ارتفعت أرباح شركة أدنوك للحفر، إلى 219 مليون دولار (804 ملايين درهم) بنهاية الربع الأول 2023، بنسبة ارتفاع قدرها 25% مقارنة بالربع الأول من عام 2022، والذي شهد تحقيق الشركة أرباحاً بلغت 174.5 مليون دولار (640 مليون درهم).

وسجلت «أدنوك للحفر» ارتفاعاً في إيراداتها خلال الربع الأول من هذا العام لتصل إلى 2.63 مليار درهم (716 مليون دولار)، بزيادة نسبتها 19% على أساس سنوي. وجاء النمو في الإيرادات الذي حققته «أدنوك للحفر» في جميع قطاعات أعمالها مدفوعاً بقطاعي الحفارات البحرية ذاتية الرفع وخدمات حقول النفط، اللذين حققا على التوالي ارتفاعاً بنسبة 28% و43%. كما حققت الشركة نمواً في الأرباح قبل خصم الفائدة والضريبة والاستهلاك والإطفاء بلغت نسبته 19%، لتصل إلى 1.22 مليار درهم (333 مليون دولار). وعرفت إيرادات الربع الأول انخفاضاً 2% مقارنة مع إيرادات الربع الأخير 2022 بسبب انخفاض الأثر الناجم عن سداد مطالبات ارتفاع التكلفة.

فرتيجلوب

حققت شركة فرتيغلوب، صافي أرباح بلغ 135.7 مليون دولار (498 مليون درهم) بنهاية الربع الأول 2023، قياسا بأرباح قدرها 356.6 مليون دولار (1.3 مليار درهم) خلال نفس الفترة من عام 2022.

وأعلنت فيرتيغلوب، الشراكة الاستراتيجية بين «أدنوك»، وشركة «أو سي آي جلوبال»، تحقيق إيرادات خلال الربع الأول 2023 بلغت 694 مليون دولار، وأرباح معدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بلغت 297 مليون دولار.