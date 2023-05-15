أبوظبي تطلق «إثارة» للفعاليات والترفيه

رشا طبيلة (أبوظبي)

شهدت أبوظبي، أمس، الإعلان رسمياً عن إطلاق شركة «إثارة» الجديدة، المتخصصة في قطاع الفعاليات والترفيه وإدارة مواقع الفعاليات، والتي نجمت عن ضم وتوحيد أعمال وأنشطة شركتي أبوظبي لإدارة رياضة السيارات وفلاش للترفيه، لتوفر الخبرات التي تجمعها الشركتان فرصة لإطلاق علامة رائدة في رسم مستقبل قطاع الفعاليات والترفيه وإدارة مواقع الفعاليات إقليمياً وعالمياً.

وتهدف الشركة الجديدة إلى استكشاف فرص جديدة في مجال الفعاليات الحية، كما ستواصل تنفيذ كبرى الفعاليات العالمية التي أوصلت المنطقة إلى أعلى مستويات الترفيه العالمي، وتعمل على تعزيز علاقاتها مع شركائها المحليين والدوليين، وإطلاق شراكات جديدة وتقديم تجارب مستقبلية وغير مسبوقة في مجال الفعاليات والترفيه، استكمالاً لمسيرة الشركتين. وتباشر شركة إثارة عملياتها تحت إشراف سيف النعيمي، الرئيس التنفيذي السابق لشركة أبوظبي لإدارة رياضة السيارات وعضو مجلس إدارة فلاش للترفيه، ليواصل تطوير الشركة التجاري ودخولها في أسواق جديدة ومتعددة بفضل خبرته القيادية.

وقال سيف النعيمي، الرئيس التنفيذي لشركة إثارة خلال مؤتمر صحفي أمس، للإعلان عن إطلاق الشركة الجديدة: «شركة إثارة توحد أعمال شركة أبوظبي لإدارة رياضة السيارات وفلاش للترفيه تحت مظلة واحدة، حيث أصبحنا بفضل توحيد جهودنا وحشد طاقاتنا في موقع يتيح لنا إقامة فعاليات ولحظات استثنائية لا تنسى للجمهور، بضم وتوحيد أعمال وأنشطة اثنتين من أهم شركات إدارة الفعاليات والترفيه في أبوظبي».

وأضاف: «ستساهم شركة إثارة في دفع قطاع الترفيه كمحرك اقتصادي وثقافي واجتماعي لترسيخ مكانة أبوظبي باعتبارها أحد أهم القطاعات الحيوية، وهو قطاع الترفيه وإدارة الفعاليات والأحداث الرياضية محلياً وإقليمياً وعالمياً».

وأكد النعيمي: «نهدف إلى زيادة عدد الفعاليات وتعزيز تجارب زوار الفعاليات وصنع لحظات استثنائية».

وأضاف النعيمي: «لدينا ثروة لا تضاهى من الخبرة والمعرفة والمهارات التي تسهم في دفع مسيرة النجاح والنمو إلى مستويات لا يمكن لأي من الشركتين تحقيقها بشكل منفرد، والوصول إلى مستويات عالمية من الابتكار والإبداع».

توحيد الخبرات

قال سيف النعيمي، الرئيس التنفيذي لشركة إثارة: «تضم الشركة الجديدة موظفي الشركتين من ذوي الخبرة والاختصاص في مكاتبها في أبوظبي ودبي والرياض، وستسعى من خلال ضم وتوحيد هذه الخبرات والكفاءات الفنية إلى توسيع حضورها، بالاعتماد على نهج مبتكر للتكنولوجيا وتطلعاتها المستقبلية الطموحة للوصول إلى الأسواق الرئيسية.

وقال النعيمي: «تعتبر شركة إثارة منصة استثنائية تمكننا من تحقيق المزيد من النجاحات معاً، وتدفعنا لتقديم تجارب المستقبل، وتركز الشركة على العنصر البشري في فعالياتها ونشاطاتها الترفيهية، والتي تسعى من خلالها إلى تقديم أفضل التجارب للجمهور».

وأشار النعيمي إلى أن شركة إثارة ستتولى أيضاً إدارة مجموعة من الأصول ومواقع الفعاليات والإشراف عليها، بما في ذلك الاتحاد بارك التي تعد أكبر ساحة حفلات خارجية في المنطقة، والاتحاد أرينا، وهي أكبر وجهة ترفيهية مغلقة متعددة الاستخدامات في المنطقة، وحلبة مرسى ياس التي تعتبر من أشهر حلبات سباق الفورمولا1 عالمياً، ومركز ياس للمؤتمرات».