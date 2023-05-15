الإمارات تبحث تعزيز التعاون المالي والاقتصادي الخليجي

دبي (الاتحاد)

التقى معالي محمد بن هادي الحسيني وزير دولة للشؤون المالية، بمعالي جاسم البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، لبحث سبل تعزيز وتفعيل التعاون المالي والاقتصادي الخليجي المشترك.

حضر اللقاء يونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية وخالد السنيدي الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية والتنموية، وممثلون عن وزارة المالية والأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية. وتعليقاً على ذلك، أكد معالي محمد بن هادي الحسيني التزام دولة الإمارات العربية المتحدة، بمواصلة دعم جهود العمل الخليجي المشترك من أجل تحقيق نمو وازدهار اقتصادات مجلس التعاون الخليجي، وبما يخدم تطلعات وطموحات شعوب دول المجلس. وقال معاليه: «تلتزم دولة الإمارات بمتابعة مراحل عملية التكامل المالي والاقتصادي الخليجي، وتوسيع آفاق التعاون والتنسيق بين دول المجلس، وتحرص على بذل كافة الجهود الممكنة لاستكمال متطلبات قيام الاتحاد الجمركي الخليجي وتنفيذ مسارات السوق الخليجية المشتركة، للارتقاء بجودة حياة شعوب دول المجلس وتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.» تضمن جدول أعمال الاجتماع، استعراض تقرير متابعة الإجراءات التي تم اتخاذها حتى تاريخه لاستكمال ما تبقى من خطوات لقيام الاتحاد الجمركي وفق البرنامج الزمني المعتمد من لجنة التعاون المالي والاقتصادي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وتقرير المتابعة حول استكمال التنفيذ الكامل لمسارات السوق الخليجية المشتركة وفق خطة عمل السوق الخليجية المشتركة للفترة 2022-2024م والمعتمدة من قبل اللجنة.