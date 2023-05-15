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الاقتصادي

إطلاق منتدى «اصنع في الإمارات» 31 مايو الجاري

المنتدى يعقد تحت شعار «استثمار.. استدامة.. نمو» (أرشيفية)
16 مايو 2023 01:01

أبوظبي (الاتحاد)

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تماشياً مع أهداف الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وتحت مظلة مبادرة «اصنع في الإمارات»، تنطلق نهاية مايو الجاري فعاليات الدورة الثانية من منتدى «اصنع في الإمارات» تحت شعار «استثمار.. استدامة.. نمو»، والتي تنظمها وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة بالتعاون مع دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي، وأدنوك، المزود الموثوق والمسؤول للطاقة منخفضة الانبعاثات.
يعد منتدى «اصنع في الإمارات» والمعرض المصاحب له، أحد أبرز الفعاليات الصناعية في دولة الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ويجمع نخبة من قادة القطاع الصناعي على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي بهدف التواصل والتعاون ومناقشة التوجهات المستقبلية للقطاع، والتوعية بالتسهيلات والحوافز والفرص الاستثمارية المميزة التي توفرها دولة الإمارات، وبما يعزز عقد الشراكات الاستثمارية بين الشركات الصناعية المحلية والإقليمية والدولية.
وستناقش فعاليات الدورة الثانية التي ستقام في مركز أبوظبي للطاقة يومي 31 مايو، و1 يونيو المقبلين، حلول تعزيز الاستدامة وخفض وإزالة الكربون في القطاع الصناعي وزيادة مساهمته في جهود العمل المناخي، بما ينسجم مع «عام الاستدامة 2023» في دولة الإمارات، ومستهدفات مبادرة الإمارات الاستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي 2050، وذلك بالتزامن مع استعداد دولة الإمارات لاستضافة مؤتمر دول الأطراف في الاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة بشأن المناخ «COP28». وتنطلق أعمال المنتدى بمشاركة مجموعة واسعة من صناع القرار والمسؤولين في القطاع الصناعي والتكنولوجي من القطاعين الحكومي والخاص والخبراء، والمبتكرين، ورواد الأعمال، والجهات التمويلية، والمستثمرين وكبرى المؤسسات الصناعية.    

اصنع في الإمارات
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وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة
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