صافي أرباح «موانئ أبوظبي» ينمو 18% إلى 363 مليون درهم

سجلت مجموعة موانئ أبوظبي، خلال الربع الأول من العام الجاري، 73% نمواً في الإيرادات مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي، لتصل إلى 1.8 مليار درهم، وارتفعت الأرباح قبل استقطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك 33% إلى 699 مليون درهم، وزاد صافي الأرباح 18% ليصل إلى 363 مليون درهم.



سجل القطاع البحري 259% نمواً في الإيرادات مقارنةً بنفس الفترة من العام الماضي، إلى 915 مليون درهم. وساهم النمو الناتج عن صفقات الاستحواذ الجديدة، التي شملت دايفتيك، أليغيتور شيبينغ، سفين للعمليات البحرية، وترانسمار، بنسبة 30% من إجمالي إيرادات القطاع خلال الفترة. ويعود الفضل في تحقيق هذا النمو في القطاع البحري بشكل أساسي إلى الأعمال البحرية، وعمليات الشحن الإقليمي (للحاويات والبضائع السائبة)، والخدمات البحرية.

حقق قطاع المدن الاقتصادية والمناطق الحرة نمواً في إيراداته بنسبة 13% مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي، ليصل إلى 429 مليون درهم في الربع الأول من عام 2023، مستفيداً من عقود إيجار الأراضي التي سبق توقيعها، والإيرادات المرتفعة من خدمات المرافق العامة، والدمج مع شركة الإسكان الجماعي التي بلغت مساهمتها في الإيرادات بحوالي 73 مليون درهم.

المدن الاقتصادية والمناطق الحرة

كما قام قطاع المدن الاقتصادية والمناطق الحرة بتأجير أراضٍ إضافية بمساحة 1.4 كيلومتر مربع خلال الربع الأول من عام 2023، ليكون على المسار الصحيح نحو تحقيق خطته السنوية بالوصول إلى مساحة 3.5-4.0 كيلومتر مربع، إضافة إلى تحقيق زيادة في تأجير المستودعات بنسبة 46% مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي.

سجل قطاع الموانئ نمواً في الإيرادات بنسبة 24% مقارنةً بنفس الفترة من العام الماضي، ليصل إلى 314 مليون درهم في الربع الأول من عام 2023. كما حقق القطاع نمواً في حجم مناولة الحاويات بنسبة 18% مقارنةً بنفس الفترة من العام الماضي، مستفيداً من التعافي التدريجي لسلسلة الإمداد من جائحة (كوفيد-19)، وارتفاع معدلات استخدام الحاويات (بنسبة 51% في الربع الأول من عام 2023 مقارنة بنسبة 43% في الربع الأول من عام 2022)، نتيجة لقيام خطوط الشحن الشريكة بتحويل عمليات مناولة الحاويات الإقليمية بشكل تدريجي إلى ميناء خليفة، تماشياً مع التزاماتها التعاقدية.

قطاع الموانئ

علاوة على ذلك، حقق قطاع الموانئ نمواً بنسبة 32% مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي في حجم مناولة سفن الدحرجة، وبنسبة 361% في عدد ركاب السفن السياحية، وبنسبة 40% في حجم مناولة البضائع العامة.

ساهم القطاع اللوجستي في تحقيق إيرادات للمجموعة بلغت 139 مليون درهم في الربع الأول من عام 2023، بانخفاض نسبته 3% على أساس سنوي، حيث تأثر أداؤه بإغلاق مصنع لأحد المتعاملين الاستراتيجيين، وانتهاء أنشطة نقل لقاحات (كوفيد-19).

كما ساهم القطاع الرقمي في تحقيق إيرادات مستقرة نسبياً للمجموعة بلغت 101 مليون درهم خلال الربع الأول من عام 2023، حيث تأثر أداؤه بانخفاض الطلب الداخلي على خدمات تكنولوجيا المعلومات.

وأنفقت المجموعة 1.02 مليار درهم في الربع الأول من عام 2023 في إطار مواصلة تطبيق برنامجها الطموح للإنفاق الرأسمالي من أجل تنويع مصادر دخل الشركة وفقاً للخطة الموضوعة.

الميزانية العمومية

وعلى صعيد الميزانية العمومية، حافظت مجموعة موانئ أبوظبي على مركزها وملاءتها المالية الجيدة مع بلوغ نسبة صافي الدين إلى الأرباح قبل استقطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك 2.1 ضعفاً في نهاية الربع الأول من العام، والتزامات محدودة لخدمة الدين على المدى القصير.

وفيما يتعلق بالتدفقات النقدية، حققت المجموعة صافي تدفقات نقدية تشغيلية بقيمة 335 مليون درهم في الربع الأول من عام 2023 بزيادة كبيرة مقارنةً بنفس الفترة من العام الماضي. واستمر برنامج الإنفاق الرأسمالي في الفترة الأولى من دورته (5 سنوات) في التأثير على التدفقات النقدية الحرة وفقا للخطة الموضوعة، والذي أدى إلى تسجيل تدفق مالي سلبي بلغ 544 مليون درهم.

صفقات الاستحواذ

تمثّلت أبرز الإنجازات منذ بداية عام 2023 في الإعلان عن الاستحواذ على نسبة 100% من أسهم شركة «تي تيك»، مطور حلول مراقبة المنافذ الحدودية والنظم الجمركية، بالإضافة إلى إتمام صفقة الدمج مع شركة الإسكان الجماعي.

تتركز جهود مجموعة موانئ أبوظبي الآن على إتمام صفقة الاستحواذ على نسبة 100% من أسهم شركة نواتوم، مزود الخدمات اللوجستية الذي يتواجد في 26 دولة عبر القارات الخمس، وكذلك على نسبة 80% من أسهم شركة جلوبال فيدر شيبينغ (جي إف إس)، وهي شركة عالمية لشحن الحاويات تتخذ من دبي مقراً لها. وستؤدي صفقات الاستحواذ هذه إلى توسع رقعة الانتشار العالمي للمجموعة، وزيادة أعمالها العالمية في مجال الخدمات اللوجستية والشحن، وتعزيز مكانتها كأكبر مزود وحيد لخدمات الشحن الإقليمي للحاويات في المنطقة، والثالث عالمياً من حيث الطاقة الاستيعابية التي تقارب 100,000 حاوية نمطية. وتتوقع مجموعة موانئ أبوظبي إتمام صفقة الاستحواذ على شركة نواتوم قبل نهاية الربع الثاني من عام 2023، في حين سيتم إتمام صفقة الاستحواذ على شركة «جي إف إس» قبل نهاية الربع الثالث من العام.

تعزيز وتيرة النمو

وقال الكابتن محمد جمعة الشامسي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ أبوظبي: «بدأ استثمارنا في النمو العضوي يؤتي ثماره، كما إن عمليات الدمج والاستحواذ الاستراتيجية التي قمنا بها انعكست على تعزيز وتيرة نمونا. إن أداء المجموعة عبر قطاعات أعمالها الخمسة دليل على مرونة منظومة أعمالنا، حيث بلغت نسبة مساهمة الأعمال طويلة الأجل والمتكررة أكثر من 70% من إيراداتنا في الربع الأول من عام 2023».

وأضاف: «إننا ماضون في تنفيذ خطتنا الخمسية للنفقات الرأسمالية (2023-2027) التي تبلغ نحو 15 مليار درهم، وتوسيع قدراتنا وتواجدنا في السوق بشكل أكبر تماشيا مع توجيهات ودعم قيادتنا الرشيدة، ونتوقع مواصلة النمو في ضوء النظرة الاستشرافية الإيجابية للوضع الاقتصادي الكلي لدولة الإمارات العربية المتحدة والمنطقة».

تبني نموذج أعمال فريد

من جهته قال مارتن آروب، الرئيس التنفيذي لمجموعة الشؤون المالية - مجموعة موانئ أبوظبي: «حققنا نتائج مالية قوية خلال الربع الأول من عام 2023 بسبب النمو القوي والثابت والمتوقع في الإيرادات. ويعزى هذا الأداء القوي والرؤية الواضحة إلى تبنينا لنموذج أعمال فريد في قطاعي الموانئ والمدن الاقتصادية والمناطق الحرة، إضافة إلى العقود طويلة الأجل والشراكات وعقود الإيجار في القطاعين البحري واللوجستي. علاوة على ذلك، فإن ميزانيتنا العمومية القوية توفر مرونة إضافية تؤهلنا لتحقيق النمو العضوي وغير العضوي، وتمكننا من مواصلة البحث عن فرص للأعمال في ظل التحديات الحالية، مع الحفاظ على تصنيفنا الائتماني بمستوى الدرجة الاستثمارية. إننا متحمسون للفرص المستقبلية وسنواصل التزامنا بتقديم قيمة متزايدة لمساهمينا».