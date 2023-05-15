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«اللولو» تفتتح أحدث متاجرها في الكويت

«اللولو» تفتتح أحدث متاجرها في الكويت
16 مايو 2023 01:01

الكويت (الاتحاد)

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افتتحت مجموعة اللولو، إحدى متاجر التجزئة الرائدة في المنطقة، أحدث متاجرها في دولة الكويت. وافتتح المتجر الذي يعتبر المتجر رقم 12 للمجموعة في دولة الكويت رسمياً من قبل محمد جاسم المرزوق، رجل الأعمال الكويتي البارز ورئيس مجلس إدارة مجموعة تمدين، بحضور عبد الوهاب المرزوق، نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة تمدين، والدكتور مطر حمد النيادي، سفير دولة الإمارات لدى الكويت، ويوسف علي موسليام، رئيس مجلس إدارة مجموعة اللولو وشخصيات أخرى.
ويمتد المتجر الجديد على مساحة 35.000 قدم مربعة، ويقدم تشكيلة كبيرة من منتجات الفواكه والخضراوات الطازجة، ومنتجات البقالة والمواد غير الغذائية ومنتجات الصحة والجمال، واللحوم والمأكولات البحرية والأدوات المنزلية والقرطاسية والمنتجات الزراعية المحلية، ويقع في مركز تسوق الخيران في مدينة الخيران.
ومن أبرز ما يميز المتجر الجديد وجود منافذ الخروج والدفع الذاتي مما يوفر تجربة تسوق مريحة للعملاء، بالإضافة إلى وجود منافذ العصير الطازج، حيث يمكن للعملاء صنع العصائر الطازجة الخاصة بهم. بالإضافة إلى ذلك، يمكن للمتسوقين استكشاف مجموعة واسعة من الأدوات المنزلية والمفروشات المنزلية والألعاب ولوازم الحفلات والمنتجات الموسمية والضروريات الخارجية، مما يضمن تلبية احتياجاتهم المتنوعة. ويعتبر مشروع خيران أوتلت مول، الذي يمتد على مساحة 350.000 متر مربعة، من أول مراكز التسوق الهجينة في الكويت، ويقدم تجربة تسوق وترفيه فريدة من نوعها. 

اللولو
مجموعة اللولو
الكويت
اللولو هايبرماركت
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