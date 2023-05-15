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المفوضية الأوروبية تعطي الضوء الأخضر لصفقة استحواذ "مايكروسوفت" على "أكتيفيجن بليزرد"

مقر «مايكروسوفت» في فرنسا
15 مايو 2023 20:28

وافقت المفوضية الأوروبية الاثنين على صفقة تستحوذ "مايكروسوفت" بموجبها على شركة ألعاب الفيديو الأميركية "أكتيفيجن بليزرد" لقاء 69 مليار دولار، بعد ثلاثة أسابيع من قرار السلطات البريطانية وقف هذه العملية. وموافقة المفوضية الأوروبية مشروطة بامتثال "مايكروسوفت" للتدابير المقترحة، بهدف ضمان المنافسة في سوق ألعاب الفيديو التي يمكن ممارستها من خلال منصات البث التدفقي. وأوضحت المفوضية الأوروبية في بيان أنّ هذا التعهّد "يسهم في التصدّي بصورة تامة للمشاكل المتعلقة بالمنافسة التي أثارتها المفوضية". وكانت السلطات البريطانية أوقفت في 26 أبريل هذه الصفقة، معتبرة أنّها تضرّ بالمنافسة في مجال الألعاب السحابية. وعرقلت هيئة المنافسة والأسواق في المملكة المتحدة إتمام الصفقة "بسبب مخاوف... من أن تحدث تغييراً في مستقبل سوق الألعاب السحابية الذي يشهد نمواً مطرداً، وهو يؤدي إلى الحد من الابتكار وإتاحة خيارات أقل للاعبين في المملكة المتحدة خلال السنوات المقبلة"، على ما جاء في القرار النهائي الذي أصدرته الهيئة.

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