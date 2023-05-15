انخفاض صادرات المنتجات النفطية الروسية المنقولة بحراً في أبريل 5%

أظهرت بيانات استندت إلى مصادر بصناعة النفط وإلى حسابات رويترز أن صادرات روسيا من المنتجات النفطية المنقولة بحرا تراجعت في أبريل نيسان خمسة بالمئة على أساس شهري. وانخفضت الكميات إلى 11.383 مليون طن من 12.374 مليون في مارس آذار. وقال متعاملون إن صادرات المنتجات النفطية من الموانئ الروسية في أبريل نيسان تراجعت قبل أعمال الصيانة الموسمية للمصافي وزيادة الطلب المحلي. وذكر أحد المتعاملين «اقتربت صادرات المنتجات النفطية الروسية من مستويات قياسية في مارس، وكان التراجع في شحنات أبريل ضئيلا نسبيا، إذ رحلت بعض المصافي أعمال الصيانة إلى مايو». ووفقا لمصادر بالصناعة ولحسابات رويترز، تقدر طاقة تكرير النفط الأولي غير المستغلة في أبريل نيسان بنحو 2.476 مليون طن مقابل 1.374 طن في مارس آذار. وبحسب البيانات الواردة من مصادر بالسوق، تراجعت صادرات المنتجات النفطية عبر الموانئ الروسية على البحر الأسود وبحر آزوف تسعة بالمئة الشهر الماضي إلى 4.48 مليون طن من 5.09 مليون في مارس آذار. وانخفضت الصادرات الروسية من الوقود عبر أربع موانئ على بحر البلطيق 1.5 بالمئة في أبريل نيسان على أساس يومي إلى 6.1 مليون طن من 6.4 مليون طن. وأظهرت بيانات من مصادر ومن حسابات رويترز أن شحنات صادرات المنتجات النفطية زادت من موانئ الشرق الأقصى الروسية الشهر الماضي 0.5 بالمئة على أساس يومي إلى 743800 طن من 765 ألف طن في مارس آذار.