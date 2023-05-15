«وول ستريت» تفتح على ارتفاع وسط آمال باتفاق حول سقف الديون

ارتفعت المؤشرات الرئيسة في وول ستريت عند الفتح اليوم الاثنين وسط تفاؤل باحتمال التوصل إلى اتفاق رفع سقف الديون الأميركية مع اقتراب الموعد النهائي لسداد مدفوعات، بينما يترقب المستثمرون تعليقات من صانعي السياسة في مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) خلال هذا الأسبوع. وارتفع المؤشر داو جونز الصناعي عند الفتح 20.59 نقطة أو ما يعادل 0.06 بالمئة إلى 33321.21 نقطة، وكذلك المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بواقع 2.57 نقطة أو 0.06 بالمئة إلى 4126.65 نقطة. كما صعد المؤشر ناسداك المجمع 16.42 نقطة أو 0.13 بالمئة إلى 12301.17 نقطة.