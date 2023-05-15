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الاقتصادي

الاتحاد الأوروبي يرفع توقعاته للنمو والتضخم عام 2023

المفوضية الأوروبية في بروكسل
15 مايو 2023 17:39

عززت المفوضية الأوروبية اليوم الاثنين توقعاتها للنمو الاقتصادي لعام 2023 في منطقة اليورو، بينما زادت توقعاتها للتضخم في منطقة العملة الموحدة. وتعد توقعات المفوضية للربيع أكثر تفاؤلاً من تلك الصادرة أواخر العام الماضي، رغم أن تراجع التضخم عن المستويات القياسية التي سجّلها أبطأ بكثير «مما كان متوقعاً». ورفعت المفوضية توقعاتها للنمو بـ0.2 نقطة إلى 1.1%. وقال المفوّض الأوروبي للاقتصاد باولو جنتيلوني في بيان: إن «الاقتصاد الأوروبي في وضع أفضل مما توقعنا الخريف الماضي». وأضاف: «بفضل الجهود الدؤوبة لتعزيز أمن الطاقة لدينا وسوق عمل صامد بشكل لافت وتخفيف القيود على الإمدادات، تجنّبنا ركوداً في الشتاء ونستعد لنمو معتدل هذا العام والعام المقبل». كذلك رفعت بروكسل توقعات النمو لعام 2024 في منطقة العملة الموحدة التي تضم 20 بلداً بـ0.1 نقطة إلى 1.6%. كما رفعت توقعات النمو في الاتحاد الأوروبي الذي يضم 27 بلداً برمته للعام 2023، رغم أنها بقيت أقل من تلك المسجّلة في منطقة اليورو عند حوالى واحد في المئة. كما تمّت مراجعة توقعات التضخم في منطقة اليورو ورفعها إلى 5.8% لعام 2023 مقارنة مع 5.6% في التوقعات السابقة. ويتوقع أن تتراجع أسعار المواد الاستهلاكية إلى 2.8% عام 2024، وهي نسبة لا تزال أعلى من هدف 2% الذي حدده البنك المركزي الأوروبي. وحذّر البيان من أنه «فيما يبقى التضخم مرتفعاً، يتوقع أن يتم تشديد شروط التمويل أكثر». وتابع: «رغم أنه يتوقع بأن يقترب البنك المركزي الأوروبي وغيره من المصارف المركزية في الاتحاد الأوروبي من نهاية دورة رفع معدلات الفائدة، يرجّح أن يفاقم الاضطراب الأخير في القطاع المالي الضغط على كلفة وسهولة الوصول إلى الائتمان، ما يؤدي إلى تباطؤ نمو الاستثمار ويؤثر خصوصاً على الاستثمار في مجال السكن».

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