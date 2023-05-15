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الاقتصادي

بايدن يناقش مع زعماء بالكونجرس سقف الدين

الرئيس الأميركي جو بايدن
15 مايو 2023 17:35

قال الرئيس الأميركي جو بايدن أمس الأحد: إنه يتوقع أن يجتمع مع زعماء بالكونجرس غداً الثلاثاء لإجراء محادثات بشأن خطة لرفع سقف الدين، وتجنب تخلف عن السداد قد يسفر عن أزمة كبيرة. وفي تصريحات إلى الصحفيين في ولاية ديلاوير، قال بايدن إنه لا يزال متفائلاً بشأن التوصل إلى اتفاق. وكان من المقرر أن يجتمع بايدن مع أعضاء مجلس النواب يوم الجمعة لكن الاجتماع تأجل. وقال بايدن إنه تلقى تحديثاً حول كيفية سير المحادثات بين مسؤولي الإدارة ونظرائهم في الكونجرس. وأضاف: «ما زلت متفائلاً لأنني متفائل بطبعي»، وعبر عن اعتقاده أن هناك رغبة لدى الجانبين للتوصل إلى اتفاق. وقال: «أعتقد أننا سنكون قادرين على تحقيق ذلك. وذكر بايدن أنه لا يزال يخطط للقيام بزيارة إلى اليابان هذا الأسبوع لحضور اجتماع لزعماء مجموعة دول السبع الكبرى. ومن المقرر أن يغادر يوم الأربعاء. في السياق ذاته، قال نائب وزيرة الخزانة الأميركية والي أديمو لشبكة (سي.إن.إن) يوم الأحد: إن المفاوضات بين البيت الأبيض والكونجرس لرفع سقف الدين الحكومي»بناءة، " وذلك في الوقت الذي يسعى فيه الجانبان للتوصل إلى اتفاق لتجنب احتمال تخلف الولايات المتحدة عن سداد ديونها لأول مرة في تاريخها في أول يونيو. كانت وزارة الخزانة حذرت من احتمال نفاد خزائنها بحلول ذلك التاريخ ما لم يرفع المشرعون سقف الدين الحكومي البالغ 31.4 تريليون دولار. وبخلاف معظم البلدان المتقدمة، تضع الولايات المتحدة سقفاً للاقتراض، ويتعين أن يرفعه المشرعون بشكل دوري لأن إنفاق الحكومة يتجاوز إيراداتها.

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