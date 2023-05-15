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الاقتصادي

أسعار النفط تتراجع بتأثير مخاوف اقتصادية

عامل في منشأة للنفط بالصين
15 مايو 2023 17:33

 تراجعت أسعار النفط اليوم الاثنين مع تفوق تأثير مخاوف متعلقة بالطلب على الوقود في الولايات المتحدة والصين، أكبر مستهلكين عالميين، على التفاؤل بخصوص قلة الإمدادات بفعل أي تخفيضات للإنتاج من مجموعة أوبك بلس واستئناف الولايات المتحدة الشراء لاحتياطياتها. وبحلول الساعة 01.30 بتوقيت جرينتش انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 43 سنتاً أو 0.6 بالمئة إلى 73.74 دولار للبرميل، ونزلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 37 سنتاً أو 0.5 بالمئة إلى 69.67 دولار للبرميل. وفي الأسبوع الماضي انخفض الخامان لرابع أسبوع على التوالي، وهي أطول مدة تراجع متصلة على أساس أسبوعي منذ سبتمبر 2022، بفعل مخاوف من دخول الولايات المتحدة مرحلة ركود بسبب وجود «احتمال كبير» لتخلف تاريخي عن سداد الدين في أول أسبوعين من يونيو. وسعى المستثمرون لملاذات آمنة مثل الدولار، الأمر الذي عزز العملة الأميركية وجعل السلع الأولية المقومة بها أعلى ثمناً لحائزي العملات الأخرى. وأعلنت مجموعة أوبك بلس، التي تضم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ومنتجين للنفط منهم روسيا، في أبريل عن تخفيضات إضافية للإنتاج بنحو 1.16 مليون برميل يومياً ليصل حجم الخفض الكلي في الإنتاج إلى 3.66 مليون برميل يومياً. لكن وزير النفط العراقي حيان عبد الغني، قال إن من غير المتوقع أن يشارك العراق في المزيد من التخفيضات في إنتاج النفط في إطار مجموعة أوبك بلس في الاجتماع المقبل للمجموعة في يونيو. وقالت جنيفر جرانهولم وزيرة الطاقة الأميركية لأعضاء مجلس النواب يوم الخميس: إن الولايات المتحدة قد تبدأ إعادة شراء النفط لاحتياطي النفط الاستراتيجي، بعد استكمال عملية بيع بموافقة من الكونجرس في يونيو.

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