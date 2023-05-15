استقرار التضخم السنوي في السعودية عند 2.7% خلال أبريل

أظهرت بيانات حكومية صدرت اليوم الاثنين أن معدل التضخم السنوي في السعودية بلغ 2.7 بالمئة في أبريل، دون تغيير عن الشهر السابق، ويعزى هذا إلى ارتفاع أسعار السكن والمياه. ووفقا لبيانات الهيئة العامة للإحصاء، فزادت أسعار السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى 8.1 بالمئة عن العام السابق، فيما ارتفعت أسعار الأغذية والمشروبات -المحرك الرئيسي للتضخم خلال معظم فترات 2022- بنسبة 1.0 بالمئة. وارتفعت الإيجارات الفعلية للمساكن 9.6 بالمئة في أبريل 2023، متأثرة بارتفاع إيجارات الشقق بواقع 22.2 بالمئة بعد ارتفاع مماثل في مارس. وضمن أسعار الأغذية والمشروبات، ارتفعت أسعار الحليب ومنتجاته والبيض بنحو 11 بالمئة. وعلى أساس شهري، ذكرت هيئة الإحصاء أن أسعار المستهلكين ارتفعت 0.4 بالمئة في أبريل. ويظهر استطلاع لـ«رويترز» أن التضخم في دول الخليج سيكون أقل مما هو متوقع للكثير من الاقتصادات الكبرى. ويشير الاستطلاع إلى أن التضخم في منطقة الخليج للعام بأكمله سيتراوح بين 2.1 و3.3 بالمئة وأن ينخفض بصورة أكبر في 2024.