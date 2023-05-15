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الاقتصادي

صعود الأسهم الأوروبية في بداية التعاملات

متعاملون في بورصة فرانكفورت (رويترز)
15 مايو 2023 17:26

 ارتفعت الأسهم الأوروبية اليوم الاثنين في وقت يقيم فيه المستثمرون الغموض الذي يكتنف محادثات سقف الدين الأميركي والانتخابات الرئاسية في تركيا ويترقبون فيه بيانات تصدر هذا الأسبوع للحصول على دلالات حول وضع الاقتصاد العالمي. وارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.4 بالمئة، وتصدرت أسهم شركات السلع الشخصية والمنزلية وكذلك شركات السفر والترفيه المكاسب. وزاد سهم أكسا 1.7 بالمئة بعد أن قالت ثاني أكبر شركة تأمين في أوروبا أن مبيعاتها في الربع الأول ارتفعت اثنين بالمئة. كما ارتفع سهم سيمنس إنرجي 0.9 بالمئة بعد أن رفعت مجموعة الطاقة توقعاتها للمبيعات وسجلت رقما قياسيا للطلبات المتراكمة عند 102 مليار يورو (112.28 مليار دولار). كما ساعدت في تحسين المعنويات بيانات أظهرت أن مؤشر أسعار الجملة الألماني انخفض بشكل طفيف في أبريل، وهو أول انخفاض على أساس سنوي منذ ديسمبر 2020، في حين أظهرت بيانات أخرى أن أسعار المستهلكين في السويد تراجعت أكثر من المتوقع في أبريل. ومن المرجح على ما يبدو استئناف المحادثات حول سقف الدين الأميركي بين الرئيس جو بايدن ونواب غدا الثلاثاء، في حين تجاهلت المؤشرات الأكبر نطاقا الغموض الذي يكتنف اتجاه الانتخابات الرئاسية في تركيا نحو جولة إعادة.

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المصدر: رويترز
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