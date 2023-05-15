«دبي للسلع المتعددة» يفتتح مكتباً تمثيلياً في الهند

دبي (الاتحاد) اختتم مركز دبي للسلع المتعددة، حملته الترويجية «وجد من أجل التجارة» خلال الأسبوع الماضي بنجاح في الهند. تضمنت الحملة زيارة مدينة مومباي وسورات وجَيبور، حيث سلّط مركز دبي للسلع المتعددة الضوء على مكانة دبي كبوابة تجارية للشركات الهندية ومنصّة رئيسية للتوسّع والانطلاق نحو الأسواق الدولية.وأعلن مركز دبي للسلع المتعددة عن افتتاح مكتب تمثيلي في مدينة مومباي خلال المرحلة الأخيرة من حملته الترويجية في المدينة الهندية، وذلك عقب إبرامه شراكة مع الشركة المتخصصة في خدمات الأعمال «بي بي شاه آند اسوسيتس». ويطمح المركز من خلال هذا المكتب الجديد إلى تعزيز العلاقات الثنائية بين الإمارات والهند، تماشياً مع الأهداف المنضوية تحت مظلّة اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات والهند الموقعة خلال العام الماضي. وانطلاقاً من البيئة التنظيمية القوية في مركز دبي للسلع المتعددة وسمعته ذائعة الصيت بين أوساط مجتمعات الأعمال الهندية، سيقدم المكتب حلولاً متكاملة وشاملة للأعمال والشركات الهندية التي تتطلع إلى توسيع نطاق حضورها عالمياً انطلاقاً من دبي، حيث سيزودها بكافة الإمكانات والمقومات اللازمة لتأسيس حضورها في مركز دبي للسلع المتعددة. وفي هذه المناسبة، قال أحمد بن سليم الرئيس التنفيذي الأول والمدير التنفيذي لمركز دبي للسلع المتعددة: «لقد اضطلع مركز دبي للسلع المتعددة، الذي تضم منطقته الحرة حالياً أكثر من 3700 شركة هندية، بدور محوري في تقوية أواصر التعاون التجاري والاقتصادي بين الإمارات والهند، ولا شك أن افتتاح مكتب تمثيلي في مدينة مومباي يُعد محطة رئيسية أخرى نحو تعميق هذه العلاقات الثنائية بين البلدين، وهو ما يؤكد التزامنا القوي بدعم بيئة الأعمال في الهند وشبه القارة الهندية. ونحن على ثقة عالية بأن هذه الخطوة ستكون حافزاً قوياً لتوسيع نطاق العلاقات التجارية المشتركة، والتي وصلت بالفعل إلى مستويات قياسية، بعدما نما حجم التبادل التجاري بين البلدين بنسبة 14% مسجلاً 80 مليار دولار عقب مرور 11 شهراً من توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات والهند».