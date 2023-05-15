زيلينسكي يلتقي رئيس الوزراء البريطاني

أعلنت الحكومة البريطانية عزمها تسليم العديد من الصواريخ المضادة للطائرات ومئات الطائرات القتالية المسيرة، التي يزيد مداها على 200 كيلومتر، لأوكرانيا، وذلك بالتزامن مع لقاء الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي برئيس الوزراء ريشي سوناك.

ونقلت وكالة «بي ايه ميديا» البريطانية عن الحكومة البريطانية القول، اليوم الاثنين، إن رئيس الوزراء استقبل الرئيس الأوكراني في مقر إقامته الريفي «تشيكرز»، شمال غرب لندن.

وفي أحدث محطة من جولة الرئيس الأوكراني للدول الحليفة الغربية، قال زيلينسكي إنه ناقش مع سوناك مسألة المقاتلات الغربية، كما توقع اتخاذ «قرارات مهمة للغاية» قريباً.

وفي بداية اللقاء، قدم زيلينسكي الشكر للحكومة البريطانية والملك والشعب البريطاني على دعمهم.

وبعد اللقاء، قال زيلينسكي إن الدولتين تعدان «شريكين حقيقيين» في ظل معرفة سوناك بتفاصيل التطورات في أرض المعركة.

وأضاف: «نريد أن نشكل ائتلاف المقاتلات، وأنا متفائل للغاية بهذا الأمر».

وأوضح: «لقد تحدثنا بهذا الشأن، وأرى أنه في القريب العاجل سوف تسمعون بعضاً من أهم القرارات، ولكن علينا أن نعمل بصورة أكبر على هذه القرارات».

وأكد سوناك أن توفير المقاتلات ليس «أمراً صريحاً»، ولكن قال إن بريطانيا ملتزمة بتدريب الطيارين الأوكرانيين على استخدام الطائرات المماثلة للتي تستخدمها دول حلف شمال الأطلسي (الناتو).