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الاقتصادي

مكتب الذكاء الاصطناعي يخرج 90 منتسباً من «سامسونج للابتكار»

خلال الاحتفال بالخريجين
15 مايو 2023 14:55

دبي (الاتحاد) احتفى مكتب الذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد، بتخريج 90 طالباً متميزاً من 20 جنسية بنحاء دولة الإمارات، من منتسبي برنامج «سامسونج» للابتكار، البرنامج العالمي الذي يهدف إلى تعزيز قدرات الذكاء الاصطناعي بين الشباب وتحفيز الطاقات الإبداعية في المجالات التكنولوجية.
وأكد صقر بن غالب المدير التنفيذي لمكتب الذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد، أن حكومة دولة الإمارات تعمل على تبني وتطوير الحلول الذكية القائمة على التكنولوجيا والبرمجة والذكاء الاصطناعي لتعزيز أساليب عمل مختلف القطاعات الحكومية والاقتصادية والمجتمعية، ودعم الجهود للارتقاء بالأداء ومواصلة التطوير المستقبلي.

 

إقبال من الشباب 
وقال إن تعزيز الشراكات وأطر التعاون مع القطاع الخاص والشركات العالمية الرائدة في المجالات التكنولوجية عنصر مهم في دعم جهود تحقيق أهداف استراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي، وتبني خطوات استباقية ترسخ أسس الذكاء الاصطناعي وتعزز مساهمته في تعزيز الجاهزية في المجالات المستقبلية الواعدة.
من جهته قال دوهي لي، رئيس سامسونج جلف للإلكترونيات: «إن الإقبال الذي شهده برنامج سامسونج للابتكار من قبل الشباب في دولة الإمارات هذا العام، يعكس التوجه الحالي ورغبة أفراد المجتمع في تعلم تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، ويؤكد الجهود التي تسعى من خلالها الشركات في الدولة لتعميق قدرات الذكاء الاصطناعي مؤكداً أهمية التعاون كمفتاح رئيسي لتحقيق رؤية البرنامج».

 


الجيل الجديد من تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي

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وركز البرنامج الذي تم تنظيمه بالتعاون مع شركة «سامسونج»، تحت عنوان «معا من أجل الغد»، واستمر على مدى 3 أشهر، على التعريف بالجيل الجديد من تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي والتعلم، والطرق التي تتفاعل بها المجتمعات افتراضيا، ووفر للمنتسبين الأدوات والتطبيقات لتوسيع مداركهم وبناء قدراتهم ومعارفهم وخبراتهم، بما يعزز دورهم في تشكيل ملامح المستقبل، وتوظيف حلول الذكاء الاصطناعي في ابتكارات تخدم المجتمع.
وقدم خبيرا الذكاء الاصطناعي كريستوف الزغبي ومراد سليمان مجموعة من المناهج المتخصصة التي عززت معرفة المنتسبين بالأدوات التقنية وتطبيقات الذكاء الاصطناعي المهمة، وأساليب العمل القائمة على تعلم الآلة من خلال جلسات افتراضية عبر الإنترنت، ركزت على تطوير فهم واضح للعمليات التقنية، كما تبنى البرنامج منهجيات التعلم المدمج والتعلم الذاتي إضافة إلى العروض التقديمية ومقاطع الفيديو المسجلة مسبقا، التي تطرقت إلى أهم الإحصاءات والخوارزميات والبرمجيات، ووفرت الفرصة للمشاركين لاختبار مهاراتهم من خلال ابتكار حلول بعد كل جلسة من جلسات البرنامج.

أساسيات البرمجية 

 


كما سلط البرنامج الضوء على الأسس الإحصائية والرياضية لتعلم الآلة، وأساسيات لغة «بايثون» البرمجية وأسس خوارزميات تعلم الآلة، وكيفية تطبيق هذه الخوارزميات على مجموعات البيانات الحقيقية وبناء المشاريع وعلوم البيانات.
يذكر، أن برنامج «سامسونج» للابتكار انطلق في يناير 2023، لتقديم أحدث المستجدات التقنية في منصة متميزة للمبتدئين والمتعلمين، تهدف لبناء معرفتهم في التعلم الآلي وإنشاء فهم قوي لأساسيات الذكاء الاصطناعي المستوحاة من الفكر المستقبلي لدولة الإمارات بالتعاون مع مكتب الإمارات للذكاء الاصطناعي والبرنامج الوطني للمبرمجين، بما يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي 2031. 

مكتب الذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد
برنامج سامسونج للابتكار
سامسونج
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