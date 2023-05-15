تعاون بين «كيزاد» و«القابضة لحلول المياه المستدامة»

أعلنت مناطق خليفة الاقتصادية أبوظبي - مجموعة كيزاد، والشركة القابضة لحلول المياه المستدامة، عن توقيع اتفاقية إطارية تقوم على التعاون المشترك في تطوير محطة تجريبية لتنقية المياه المعاد تدويرها وتشغيلها وتوزيع المياه الخاضعة للتنقية على القطاعات المختلفة الموجودة في كيزاد المصفّح. وتهدف هذه الشراكة إلى تعزيز سياسة الاقتصاد الدائري وحلول المياه المستدامة، بما يتماشى مع استراتيجية الأمن المائي لدولة الإمارات 2036. وأقيم حفل توقيع الاتفاقية خلال «المؤتمر العالمي للمرافق» في أبوظبي، بمشاركة المهندس أحمد الشامسي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة القابضة لحلول المياه المستدامة (SWS Holding) ومحمد الخضر الأحمد، الرئيس التنفيذي لمناطق خليفة الاقتصادية أبوظبي - مجموعة كيزاد، وبحضور عدد من أعضاء الإدارة العليا في الشركتين. وسيستفيد عدد من المتعاملين الصناعيين في كيزاد المصفّح بشكل كبير من توافر المياه الخاضعة للتنقية. وخلال عمليات تصفية ومعالجة المياه، تتم إزالة المواد الضارة بالبيئة، ومع أنها تكون غير صالحة للشرب، يمكن الاستفادة منها للأغراض الصناعية. وقال محمد الخضر الأحمد،: «تُواصل مجموعة كيزاد السعي إلى إيجاد الفرص لتحسين الموارد المتاحة لمتعامليها في موازاة حرصها على تطبيق التزامها بالاستدامة. وتُعدّ محطة تنقية المياه حلاً مستداماً سيساعد على توفير كمية كبيرة من المياه الصالحة للاستخدام لتكون في تصرّف المتعاملين بصورة يومية، ما يُضيف قيمة كبيرة إلى القطاع الصناعي ويعزز دعمنا لرؤية القيادة الرشيدة في توفير حلول صديقة للبيئة. وتُعتبر هذه التدابير ضرورية نظراً لكوننا نعمل على دعم استمرار القطاع الصناعي بما يتماشى مع رؤية حكومتنا للتنويع الاقتصادي.» من جهته، قال المهندس أحمد الشامسي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة القابضة لحلول المياه المستدامة: «التعاون بين الشركة القابضة لحلول المياه المستدامة ومجموعة كيزاد يعتمد على إمكانات الشركتين لدعم طموحات دولة الإمارات على صعيد الاستدامة، وبشكل خاص عبر إنشاء وتشغيل محطة تنقية المياه الجديدة. ومعاً نستطيع تحقيق الريادة في مجال حلول المياه المبتكرة ومنخفضة الكربون التي تعزز حجم استخدام المياه وتحسّن كفاءة العمليات. والتزامنا بدعم العملاء والشركاء يتيح لنا خلق قيمة عالية للمجتمعات وحماية أنظمتنا البيئية التي لا تقدر بثمن، إضافة إلى المساهمة في تنفيذ الأجندة الخضراء لدولة الإمارات للعام 2030.» وستتولّى الشركة القابضة لحلول المياه المستدامة بالتعاون مع مجموعة كيزاد، الإشراف على تطوير وتشغيل محطة تنقية المياه، التي ستتمكّن من معالجة 20 ألف متر مكعب من المياه يومياً. ومن خلال هذه الشراكة، سيجري الطرفان عدداً من دراسات الجدوى والزيارات الفنية إلى موقع المحطة للعمل على تمكين القطاعات الصناعية من الحصول على مياه مُعاد تدويرها وفعّالة من حيث التكلفة.