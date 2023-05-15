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71.4% متوسط إشغال فنادق دبي خلال أبريل

زخم سياحي في دبي
15 مايو 2023 14:34

مصطفى عبد العظيم (دبي) ارتفع متوسط إشغال فنادق دبي خلال شهر أبريل الماضي ليصل إلى 71.4%، بارتفاع نسبته 21.3% مقارنة بالشهر ذاته من العام الماضي، وفقاً لبيانات مؤسسة «إس تي آر».
وأظهرت بيانات المؤسسة، المتخصصة في البيانات والبحوث الفندقية، أن القطاع الفندقي في دبي شهد خلال عطلة عيد الفطر، أعلى مستويات الإشغال في شهر أبريل 2023، وظلت مستويات الإشغال الفندقي في دبي، فوق 80% ابتداءً من 21 أبريل وما بعد.
وأفادت البيانات بأن معدل السعر اليومي للغرفة الفندقية، تراجع قليلاً بنسبة 4.7% ليصل إلى 751 درهما، في حين قفزت العائدات اليومية على الغرفة المتوفرة بنسبة 15.6% إلى 536 درهما.
وأكدت المؤسسة في تقريرها أن فنادق دبي، شهدت أعلى إشغال يوم السبت 22 أبريل 2023، بنسبة بلغت 90.1%، وهو اليوم الوحيد في الشهر الذي تجاوزه فيه الأداء حاجز ال 90%، مشيرة إلى أن العائدات اليومية على الغرفة المتوفرة وصلت إلى أعلى مستوى في ذات الشهر في نفس اليوم عند 707 دراهم.
ولفتت إلى أن معدل السعر اليومي للغرف الفندقية، بلغ ذروته خلال الفترة ما بين 4 و11 أبريل، ليصل إلى أكثر من 800 درهم، بالتزامن مع عطلة الفصح، حيث أسهمت أسواق رئيسية مثل المملكة المتحدة في تعزيز الأداء.

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