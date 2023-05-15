"طاقة" تسجّل دخلاً صافياً بقيمة 11.6 مليار درهم خلال الربع الأول

أعلنت شركة أبوظبي الوطنية للطاقة "طاقة" عن تحقيق نتائج مالية قوية خلال الربع الأول من العام الجاري للفترة المنتهية في 31 مارس 2023.

وجاء أداء "طاقة" خلال هذا الربع السنوي مدفوعاً بعوائد قوية ومستقرّة من أعمالها المتعاقد عليها طويلة الأجل في قطاع المرافق، إضافة إلى العوائد المتحققة لمرة واحدة والناتجة عن استحواذ "طاقة" على حصة 5% من الأسهم في "أدنوك للغاز".

وبلغ صافي الدخل (حصة "طاقة") 11.6 مليار درهم بزيادة قدرها 9.6 مليار درهم ونتجت هذه الزيادة بشكل أساسي عن المكاسب المتحققة لمرّة واحدة نتيجة للاستحواذ على حصة 5% من أسهم "أدنوك للغاز".

وحقّقت المجموعة خلال الربع الأول من العام الجاري إيرادات بقيمة 13.1 مليار درهم بزيادة قدرها 6% مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي.

وكانت هذه الزيادة مدفوعة بشكل أساسي بارتفاع تعرفة التوريد بالجملة والتعرفة المتعلقة باستخدام شبكة النقل ضمن قطاع النقل والتوزيع.

وبلغت الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء 5.3 مليار درهم بانخفاض قدره 5%.

و بلغت قيمة الإنفاق الرأسمالي 1.1 مليار درهم بارتفاع بنسبة 26% مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي، كما بلغت التدفقات النقديّة الحرّة 4.3 مليار درهم بارتفاع قدره 31% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، بالرغم من ارتفاع النفقات الرأسمالية.

وبعد القرار الاستراتيجي بالإبقاء على أعمال "طاقة" في قطاع النفط والغاز، وافق المساهمون خلال اجتماع الجمعية العمومية السنوي الذي عُقد في شهر مارس الماضي على سياسة جديدة لتوزيع الأرباح النقدية للأعوام من 2023 - 2025 بحيث تتضمن التوزيعات أرباحاً ثابتة وأرباحاً متغيرة.

وبموجب هذه السياسة الجديدة، سيجري توزيع الأرباح النقدية الثابتة على أساس ربع سنوي وبقيمة 3.25 فلس لكلّ سهم في عام 2023، و3.50 فلس لكلّ سهم في عام 2024، و3.75 فلس لكلّ سهم في عام 2025.

أما الأرباح النقدية المتغيّرة، فسيتم توزيعها مرة واحدة سنوياً وسيجري تقديرها وفقاً لنسبة محددة من صافي الربح السنوي لأعمال المجموعة في قطاع النفط والغاز. وترتبط "طاقة" وشركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) بشراكة استراتيجية ممتدة رسختها الشركتان عبر إبرام عددٍ من الصفقات، وكان أبرزها مؤخراً المشاركة (إلى جانب شركة مبادلة للاستثمار) في مُلكية الحصص في شركة أبوظبي لطاقة المستقبل (مصدر)، إضافة إلى مشروع إزالة الكربون من عمليات "أدنوك" البحرية، الذي تبلغ قيمته 3.8 مليار دولار أمريكي.

وانطلاقاً من هذه الشراكة الراسخة، حصلت "طاقة" من "أدنوك" على حصة 5% من إجمالي رأس المال المُصدر لشركة "أدنوك للغاز"، دون أيّ مقابل نقدي لهذه الحصة. وقد تم إدراج "أدنوك للغاز" في سوق أبوظبي للأوراق المالية خلال الربع الأول من العام 2023، وتعتبر هذه الحصة أصولاً مالية قيِّمة بالنسبة لـ "طاقة".

وفضلاً عن ذلك، يُتوقع أن يزداد صافي الدخل في "طاقة" مستفيداً من الأرباح التي ستوزعها "أدنوك للغاز". فحسب السياسة المعلنة لتوزيع الأرباح لدى "أدنوك للغاز"، تتوقّع "طاقة" الحصول على أرباح بقيمة 298 مليون درهم خلال العام 2023، لتزداد إلى 611 مليون درهم خلال 2024.

وحول أبرز الإنجازات التشغيلية فقد بلغ معدل التوافر في شبكات نقل الكهرباء والمياه 98.1%، بزيادة طفيفة مقارنة بنسبة 98% المسجّلة في الفترة نفسها من العام الماضي.

كما بلغ معدل التوافر التجاري في أعمال توليد الكهرباء حول العالم 98.8%، مقارنة بنسبة 97.3% المسجّلة في الفترة نفسها من العام الماضي، نتيجة لمساهمة المحطات القائمة في دولة الإمارات تحديداً بتحقيق هذه الزيادة.

وتراجع متوسط إنتاج النفط والغاز إلى 119.9 ألف برميل مكافئ نفطي يوميّاً، بانخفاض قدره 5.52% مقارنة بالفترة نفسها من العام 2022.

ويعود هذا الانخفاض بشكل أساسي إلى التراجع الطبيعي في معدلات الإنتاج وإلى أعمال إيقاف التشغيل في بعض أصول المجموعة في المملكة المتحدة، والتي انتهى عمرها الإنتاجي.

وقال جاسم حسين ثابت، الرئيس التنفيذي للمجموعة والعضو المنتدب في شركة أبوظبي الوطنية للطاقة (طاقة): "أنهت مجموعة "طاقة" الربع الأول من العام 2023 بشكل إيجابي مع تحقيق زيادة كبيرة في دخلنا الصافي نتيجة لاستحواذنا على حصة في "أدنوك للغاز". وبغض النظر عن ذلك، حققت الشركة تقدّماً كبيراً في تنفيذ استراتيجيتنا للنمو، إلى جانب تحقيق أداءٍ مالي ثابت".

وأضاف: " فمن ناحية النمو، بدأنا العام بزيادة حصّتنا في محطة "الطويلة بي" المستقلة لتوليد الكهرباء وتحلية المياه، كما استحوذنا على حصة في الشركة المسؤولة عن أعمال التشغيل والصيانة في هذه المحطة، مما عزز قدراتنا في مجال التشغيل والصيانة، وهو أحد مجالات النمو لأعمالنا. كما عقدنا شراكة مع شركة "إنجي" لإنشاء محطة "المرفأ 2" لتحلية المياه بتقنية التناضح العكسي بقدرة 120 مليون جالون من المياه المُحلاة يومياً. وهذه خطوة إضافية هامة في جهودنا نحو الوفاء بتعهدنا بتوسيع محطاتنا العاملة بتقنية التناضح العكسي ذات الكفاءة العالية في استهلاك الطاقة".

وتابع : " وإضافة لما سبق، أَقرّ مساهمو الشركة السياسة الجديدة لتوزيع الأرباح النقدية للأعوام من 2023 - 2025، بحيث تتضمن أرباحاً ثابتة وأرباحاً متغيرة لضمان توفير عائدات جاذبة للمساهمين، وبما يتوافق مع نموذج عملنا المتطوّر باستمرار."

وكان مجلس إدارة "طاقة" قد وافق على النتائج المالية للربع الأول من العام 2023، وأعلن عن الدفعة الأولى من الأرباح النقدية المرحلية بقيمة 0.65 فلس للسهم (بإجمالي 731 مليون درهم تقريباً) حسب السياسة الجديدة للشركة لتوزيع الأرباح.