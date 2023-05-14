الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات والهند: عام مزدهر وآفاق واعدة

ثاني الزيودي*

لا شك في أن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات والهند، والتي دخلت حيز التنفيذ قبل نحو عام، ستعتبر محطة مهمة في مسيرة الازدهار والنمو الاقتصادي لدولة الإمارات. فإلى جانب كونها الاتفاقية الأولى من نوعها على الإطلاق التي تبرمها الدولة، فقد كانت اللبنة الأولى والأكثر أهمية في استراتيجية وطنية جديدة تم إعلانها في سبتمبر 2021 لوضع تصور جديد للاقتصاد الوطني كمركز عالمي مفتوح للتجارة والمواهب والتكنولوجيا والاستثمار.

وتم تصميم الاتفاقية متعددة المستويات مع الهند، والموقعة في 18 فبراير 2022 بحضور صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، ودولة رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي، ودخلت حيز التنفيذ في الأول من مايو 2022، بهدف تعزيز سهولة الوصول إلى خامس أكبر اقتصاد في العالم والذي يمثل سوقاً تضم 1.4 مليار نسمة. ومن خلال إلغاء أو تخفيض الرسوم على 80 في المائة من السلع وإزالة الحواجز غير الضرورية أمام التجارة وفتح المشتريات الحكومية أمام القطاع الخاص في كلا البلدين، ستسهم الاتفاقية في مضاعفة قيمة التجارة الثنائية بين الجانبين إلى 100 مليار دولار بحلول عام 2030.

والأهم من ذلك، أن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة ستعزز واحداً من التحالفات الدولية الأكثر أهمية لدولة الإمارات، وتخلق منصة ديناميكية لتعاون أعمق بين بلدينا.. منصة من شأنها تسهيل تدفقات رأس المال إلى قطاعات، مثل التكنولوجيا الزراعية والخدمات اللوجستية والتكنولوجيا المتقدمة والطاقة المتجددة، هذا إلى جانب إضافة 1.7%، أو 8.9 مليار دولار، إلى الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات وزيادة الصادرات بنسبة 1.5%.

واليوم في الذكرى السنوية لبدء تنفيذها، يمكننا البدء بتقييم أثرها الفعلي على التجارة الثنائية، إذ تكشف أحدث البيانات التي تغطي أول 11 شهراً من الاتفاقية، أن قيمة التجارة غير النفطية في الفترة من بين 1 مايو 2022 و31 مارس 2023 وصلت إلى 45.5 مليار دولار، بزيادة قدرها 6.9% عن الفترة المماثلة من العام السابق.

وانعكس هذا النشاط في حركة التجارة أيضاً عبر قيام كبار مزودي الخدمات اللوجستية بتعزيز قدرات سلاسل التوريد بين البلدين. فعلى سبيل المثال، تم إنشاء شركة «شاهين إكسبرس» التابعة لشركة ميرسك، أحدث خط شحن لشركة SeaLead لخدمة ممر الهند ودبي وشرق أفريقيا، ما يدل على أن الاتفاقية كان لها أثر ملموس في جميع أنحاء المنطقة.

لم تقتصر فوائد تعزيز التكامل الاقتصادي بين الإمارات والهند على الجانب التجاري فحسب، بل كان لها أثر واضح في تحفيز أصحاب الأعمال الهنود على البحث عن فرص جديدة في الإمارات، حيث شهد عام 2022 تسجيل 11 ألف شركة جديدة في غرفة تجارة دبي، ليصل المجموع إلى أكثر من 83 ألف شركة.

وعلى الجانب الآخر، افتتحت شركة الكابلات الإماراتية «دوكاب» مقراً جديداً لها في بنغالورو في يناير الماضي؛ بهدف تقديم خدمات أفضل لقاعدة عملائها المتنامية في شبه القارة الهندية، في حين افتتحت موانئ دبي العالمية مراكز تقنية جديدة في حيدر أباد وبنغالورو وجوروغرام لتسريع تطوير خدماتها اللوجستية وحلول التمويل التجاري.

وبالتوازي مع ذلك، شهدنا منذ توقيع الاتفاقية تدفقاً كبيراً للاستثمارات الاستراتيجية من الإمارات إلى الهند، بما في ذلك دعم محطة طاقة متجددة هجينة بقدرة 300 ميجاواط في ولاية غوجارات، وتمويل سلسلة من المجمعات الغذائية المستدامة، وفي ولاية أوتار براديش، كان هناك التزام باستثمار ملايين الدولارات في مشاريع للطاقة الجديدة والخدمات اللوجستية وتجارة التجزئة وتحضير الأغذية.

هذه بالطبع مجرد بداية، حيث ترمي اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات والهند إلى خلق فرص مستدامة وطويلة الأجل بدلاً من الارتفاعات اللحظية على الرسم البياني. وفي وقت لاحق من الشهر الحالي، من المقرر أن يلتقي ممثلو البلدين الصديقين، ليراجعوا النجاحات ومجالات التحسين والتطوير، وحسب الضرورة، تنقيح شروط الاتفاقية لضمان حصول كل جانب على أقصى فائدة ممكنة.

وسواء كان الأمر يتعلق بإقرار المزيد من التخفيضات على الرسوم الجمركية أو إضافة المزيد من خطوط الإنتاج إلى بنود الاتفاقية أو إزالة المزيد من الحواجز غير الضرورية أمام التجارة، ستواصل الاتفاقية تقديم إطار عمل مرن سيحدد ملامح العلاقات الثنائية لعقود قادمة.

* وزير دولة للتجارة الخارجية