الإثنين 15 مايو 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الاقتصادي

قناة السويس تطلق خدمة تموين السفن في الموانئ المصرية

أرشيفية
14 مايو 2023 20:02

أعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، اليوم، وصول عائمات خدمات تموين السفن بمنطقة انتظار موانئ بورسعيد والبدء في اتخاذ الاستعدادات اللازمة لدخول الخدمة حيز التنفيذ خلال أيام.
وأعلن وليد جمال الدين رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن اللجنة القومية المنوطة بدراسة وتصميم المنظومة المستحدثة للخدمات البحرية لتموين السفن، التي تضم أعضاء من وزارتي البترول والنقل، وهيئة قناة السويس والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، قد انتهت من وضع المعايير الفنية والقانونية للبدء في إطلاق هذا النشاط أسوة بالمراكز العالمية في تموين السفن.
وأشار جمال الدين إلى وصول السفينة CRONUS حمولة 150 ألف طن وعائمتي الإمداد ANDROS حمولة 4 آلاف طن وKYTHIRA حمولة 6 آلاف طن لمنطقة الانتظار للبدء في تشغيل الخدمة فعلياً خلال أيام.

أخبار ذات صلة
مصر: ضرورة العمل لرفع المعاناة عن الشعب السوري
اتفاق لوقف إطلاق النار بين الفلسطينيين والإسرائيليين
المصدر: وام
مصر
قناة السويس
السفن
آخر الأخبار
سلة شباب الأهلي في «صراع مثير» مع كبار غرب آسيا
الرياضي
سلة شباب الأهلي في «صراع مثير» مع كبار غرب آسيا
اليوم 13:00
محمد الحسيني يقرع جرس افتتاح تداول أولى صكوك الخزينة الإسلامية
الاقتصادي
محمد الحسيني يقرع جرس افتتاح تداول أولى صكوك الخزينة الإسلامية
اليوم 12:52
دوري «الأولى» يحتفل بإنجازات «المدرب المواطن»
الرياضي
دوري «الأولى» يحتفل بإنجازات «المدرب المواطن»
اليوم 12:30
ولي عهد عجمان يؤدي صلاة الجنازة على جثمان شماء عبدالله سعيد البدواوي
الإمارات
ولي عهد عجمان يؤدي صلاة الجنازة على جثمان شماء عبدالله سعيد البدواوي
اليوم 12:25
جائزة الشيخ زايد للكتاب تمنح عمر خيرت جائزة شخصية العام الثقافية لنسختها الـ17
الإمارات
جائزة الشيخ زايد للكتاب تمنح عمر خيرت جائزة شخصية العام الثقافية لنسختها الـ17
اليوم 12:15
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©