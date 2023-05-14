أمين عام «أوبك»: نؤكد دعمنا لمؤتمر الأطراف «كوب 28»

أكد هيثم الغيص أمين عام منظمة الدول المصدرة للنفط «أوبك» ضرورة التعاون المشترك والعمل الشامل لإيجاد حلول واقعية ومناسبة لمستقبل الطاقة المستدامة وتحقيق انتقال منطقي وعادل ودائم في قطاع الطاقة.

وقال الغيص في تصريحات صحفية بشأن جهود «أوبك» في دعم الاستدامة: «إننا نؤيد تأييداً تاماً اتباع نهج عالمي متعدد الأطراف قائم على التعاون، إذ نتطلع إلى الدورة الثامنة والعشرين من مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP28) التي تستضيفها دولة الإمارات بنهاية العام الجاري في مدينة (إكسبو دبي) ودعم المؤتمر لجدول أعمال شامل حيث يجري الحدث أول تقييم عالمي منذ اتفاق باريس».

وأكد أهمية الانتقال العادل والمستدام للطاقة حتى لا يتخلف أي شعب ولا صناعة ولا بلد عن الركب، مشيراً إلى أن التحديات التي تواجه الطاقة والمناخ والتنمية المستدامة هائلة في ظل التخطيط لانتقال منظم للطاقة مدفوعاً بتحديات أمن الطاقة والقدرة على تحمل التكاليف والاستدامة.

وقال أمين عام «أوبك»: «مع نمو السكان والاقتصادات سيحتاج العالم إلى مزيد من الطاقة في العقود القادمة. في توقعاتنا العالمية للنفط 2022 نتوقع أن يتوسع الطلب العالمي على الطاقة بنسبة 23% حتى عام 2045. يتطلب تحقيق هذا النمو وضمان أمن الطاقة والوصول الميسور التكلفة وخفض الانبعاثات العالمية بما يتماشى مع اتفاقية باريس جميع الطاقات والاستثمار والتعاون غير المسبوقين».

وأضاف الغيص أنه بالنسبة لصناعة النفط وحدها التي ستشكل ما يقرب من 29% من احتياجات الطاقة في العالم بحلول عام 2045 يبلغ إجمالي متطلبات الاستثمار العالمي 12.1 تريليون دولار بين الحين والآخر. وهذا يعادل أكثر من 500 مليار دولار كل عام، مشيراً إلى أن المستويات السنوية الأخيرة كانت أقل بكثير من هذا المبلغ بسبب الانكماش الصناعي و«جائحة كورونا» والتركيز المتزايد على القضايا البيئية والاجتماعية وقضايا الحوكمة.

وقال أمين عام «أوبك»: «لا يوجد استثمار كاف في جميع الطاقات وبالتالي فإن استدامة نظام الطاقة العالمي على المحك ونحن بحاجة إلى مناخ طويل الأجل وصديق للاستثمار يعمل مع المنتجين والمستهلكين، إذ يحتاج نقص الاستثمار المزمن إلى التصحيح. لا يتعلق الأمر بانتظار الغد؛ يتعلق الأمر بتحقيق ذلك اليوم».

وأكد الغيص استعداد ورغبة وقدرة الدول الأعضاء في أوبك على لعب دور رئيسي في المساعدة على توفير الطاقة للعالم وفي تقليل الانبعاثات الكربونية.

وأضاف الغيص: «نحن نستثمر في قدرة المنبع والمصب. ونحشد تقنيات أنظف ومجموعة واسعة من خبراتنا البشرية للمساعدة في إزالة الكربون من الصناعة منا نقوم باستثمارات كبيرة في الطاقة المتجددة والقدرة الهيدروجينية واستخدام وتخزين الكربون وتقنيات أخرى بالإضافة إلى تعزيز الاقتصاد الدائري لتحسين الأداء البيئي العام».

وقال: «لقد أظهر لنا التاريخ أن تحولات الطاقة تتطور ببطء ولها مسارات عديدة». مشيراً إلى أن أكثر من 700 مليون شخص ما زالوا يفتقرون إلى الكهرباء وأن 2.4 مليار شخص يستخدمون أنظمة غير فعالة وملوثة.

وأكد الغيص أن ما يمكن رؤيته في اضطراب سوق الطاقة خلال الأشهر 18 الماضية أو نحو ذلك هو ما يمكن أن يحدث إذا لم يتم التعامل مع التعقيدات المتشابكة للطاقة. وأضاف أنه يجب أن ينصب التركيز العام على خفض الانبعاثات واستخدام جميع أنواع الوقود في جميع أنحاء العالم.

وفي هذا الصدد لا يوجد حل واحد يناسب الجميع لمستقبل الطاقة المستدامة، حيث إن الطريق الصحيح لأحدهم قد لا يكون الطريق الصحيح للآخر.

وقال أمين عام «أوبك»: «نأمل أن يرى المستقبل الاستثمارات والتمويل في انتقال الطاقة يركز على نهج جميع الشعوب وجميع أنواع الوقود وجميع التكنولوجيات».