"الإمارات للتنمية" يناقش مستقبل الخدمات المصرفية

شارك مصرف الإمارات للتنمية، في قمة وجوائز "ميا فاينانس" للتكنولوجيا المصرفية 2023 السنوية. شهدت الفعالية التي انعقدت قس دبي، مشاركة نخبة من رواد القطاع المصرفي والمالي وخبراء التكنولوجيا المالية في المنطقة، حيث ناقشوا التطورات في مجالات الرقمنة المصرفية، واستكشفوا الفرص والتوجهات الصاعدة في القطاع المالي.

وتضمّنت القمة سلسلة من الجلسات الحوارية الملهمة التي تطرقت إلى عدد من المواضيع المحورية، بما في ذلك التغييرات والتوجهات التي ستطرحها التقنيات السبّاقة، التي ستسهّل على البنوك والمؤسسات المالية مواكبة المتطلّبات المستقبلية ومواجهة التحديات.

وفي إطار استراتيجيته الخمسية الطموحة التي كشف عنها في أبريل 2021، يسعى مصرف الإمارات للتنمية إلى تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة والمؤسسات الكبيرة في خمسة قطاعات ذات أولوية هي: الصناعة، والتكنولوجيا، والرعاية الصحية، والطاقة المتجددة، والأمن الغذائي. ويستهدف المصرف تقديم تمويلات بقيمة 30 مليار درهم لدعم 13500 شركة ضمن القطاعات المذكورة بحلول عام 2026.

وفي هذا الإطار قال أحمد محمد النقبي، الرئيس التنفيذي لمصرف الإمارات للتنمية إن مصرف الإمارات للتنمية يهدف إلى تمكين النمو الاقتصادي المستدام في الإمارات، ونحرص على تعزيز الابتكار والتنمية من خلال توفير حلول تمويلية للمؤسسات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة والشركات الكبيرة ومشاريع التنمية الصناعية،و مشاركتنا في مثل هذه الفعاليات تمكّننا من مواكبة التطورات التكنولوجية والاقتصادية المحلية والعالمية التي تسهم في تشكيل ملامح القطاع المصرفي والمالي.

وشارك كريشنا كومار ناير، رئيس العمليات المساندة في مصرف الإمارات للتنمية في الجلسة الختامية للقمة بعنوان: "ملامح التكنولوجيا المصرفية في نهاية العقد الحالي" التي هدفت إلى إلقاء نظرة على مستقبل القطاع المصرفي ودور التكنولوجيا المالية فيه. و، أكد ناير خلال الجلسة على أهمية تبني التحوّل الرقمي لتلبية الاحتياجات المتطورة للعملاء والأعمال، كما سلّط الضوء على ضرورة التعاون بين القطاع المصرفي وشركات التكنولوجيا المالية لضمان منظومة مالية آمنة وشاملة.