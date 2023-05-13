فنادق ودوائر سياحية تطلق برامج ترويجية للصيف

رشا طبيلة (أبوظبي)

«التعاون والشراكة»، كلمات تصف الجهود المبذولة من مختلف الجهات المعنية في الإمارات لجذب السياح وتنشيط السياحة بالدولة خلال الموسم الصيفي.

وبدأت الفنادق ووكلاء السفر والدوائر الحكومية المعنية والوجهات السياحية والثقافية في التعاون الملحوظ من أجل تكثيف عمليات الترويج والتسويق السياحي وعرض ما تضمه دولة الإمارات من وجهات سياحية وترفيهية وعائلية، وفي الوقت نفسه، إطلاق عروض وحزم جاذبة.

وتستعد جميع الجهات المعنية للموسم الصيفي من خلال إطلاق العروض والترويج السياحي، في وقت توقع عاملون أن يحقق الصيف الجاري نمواً في الطلب السياحي مقارنة بالصيف من العام الماضي.

وتحتضن الإمارات العديد من المرافق والوجهات السياحية والأسواق المكيفة والمغطاة، والتي تناسب الموسم الصيفي، ومع الخصومات التي تقدمها الفنادق والوجهات بنسب تتراوح بين 20 و40% والعروض مثل الحجز لليلتين والثالثة مجاناً على سبيل المثال، أو عروض خاصة لدخول الأطفال مجاناً للمرافق السياحية وغيرها، وبالتالي فذلك يجذب مزيداً من السياح بالصيف.

الترويج السياحي

وتوقع عمرو نجاح، المدير العام لفندق سويس أوتيل المروج «زيادة معدلات الإشغال خلال الموسم الصيفي ليزيد على 80% مدعوماً بالترويج السياحي والشراكة مع الجهات المعنية بالسياحة، والتنوع الموجود بإمارة دبي والفعاليات التي تستقطبها الإمارة، ما يجعلها سوقاً جاذباً للسياح الدوليين والإقليميين».

وقال: «من المتوقع زيادة الطلب من الأسواق العربية والآسيوية والأوروبية».

وأشار نجاح إلى جهود مختلف الجهات في دبي ودائرة الاقتصاد والسياحة بدبي بالابتكار والعروض التي لا مثيل لها، والتي تلائم جميع أفراد العائلات، وتنظيم مختلف النشاطات والفعاليات والتي نجحت في استقطاب العديد من السياح ونمو الحجوزات إلى دبي.

وأكد نجاح: «نحن في فندق سويس أوتيل، قمنا بالشراكة معهم في تقديم عروض حصرية لتشجيع واستقطاب السياح عن طريق العروض الخاصة للعائلات والأطفال حصرياً، وتقديم مختلف الأنشطة الترفيهية والاستمتاع بموقع الفندق المتميز القريب من برج خليفه ودبي مول، ما يجعلنا المكان الأمثل للإقامة».

وأشار نجاح: «نقدم عروضاً حصرية على جميع الأنشطة الترفيهية والخدمات، بما في ذلك المسابح والمطاعم والخدمات الأخرى»، لافتاً إلى أنه تم طرح عروض جاذبة تقدم خصومات بين 20 إلى 30%.

الأسواق السياحية

وأكد مصطفى طنطاوي، مدير العمليات في فندق باب القصر بأبوظبي: «نقوم بجهد لاستقطاب وجذب الأسواق السياحية في الموسم الصيفي».

وأضاف: «نطلق بالتعاون مع دائرة الثقافة والسياحة بأبوظبي عروض أسعار الصيف للإقامة القصيرة والمتوسطة، وهي عبارة عن الدفع لليلتين والليلة الثالثة مجانية أو الدفع لأربع ليال والليلة الخامسة مجانية». وقال: «يسري العرض ابتداء من أول مايو الجاري، ويستمر حتى آخر سبتمبر المقبل عند نهاية الصيف، وقد بدأنا في الترويج للموسم الصيفي وإطلاق العروض بالتعاون مع الدائرة، إضافة إلى انضمامنا إلى سوق السفر العربي في دبي، والذي لاقى نجاحاً في الترويج لأبوظبي».

وحول الأسواق السياحية، قال: «لدينا عقود مع شركات سياحية في أسواق متنوعة، منها السوق الهندي والأوزباكستاني، ومن المتوقع أن يبدأ النشاط من تلك الأسواق الصيف الجاري». وأضاف: «متفائلون بتسجيل معدلات إشغال خلال الصيف الجاري تفوق الصيف الماضي».

جهود الترويج

وقال علاء العلي، الرئيس التنفيذي لـ «نيرفانا» للسفر والسياحة: «بناء على الحجوزات الحالية والجهود الترويجية للصيف، نتوقع زيادة الطلب السياحي بالصيف بنسبة تزيد على 20% مقارنة بالصيف الماضي».

وأكد العلي أن الخصومات والعروض الضخمة والجاذبة التي يتم إطلاقها من الفنادق والوجهات السياحية تجذب مزيداً من السياح للإمارات بالصيف، حيث إن الخصومات تتراوح بين 40 و50%.

وأشار إلى الجهود الترويجية المبذولة والتعاون بين مختلف المعنيين في القطاع للترويج للإمارات وإطلاق عروض جاذبة تسهم بشكل كبير في الجذب السياحي للموسم الصيفي.

صيف واحد لا يكفي

أطلقت دائرة الثقافة والسياحة-أبوظبي، مؤخراً، حملتها الترويجية «صيف واحد لا يكفي» التي تسلط الضوء على التجارب الترفيهية والثقافية الاستثنائية في أبوظبي وعروضها المذهلة هذا الموسم، وذلك في إطار خططها الرامية إلى استقطاب 24 مليون زائر بنهاية عام 2023، وخلال فعاليات معرض سوق السفر العربي 2023، كشفت الدائرة عن 3 عروض جديدة تلبي تطلعات الزوار الباحثين عن الإلهام والمغامرة والاستجمام هذا الصيف.

وتمنح «بطاقة صيف أبوظبي» الشاملة والجديدة كلياً الجميع فرصة استكشاف ما يزيد على 30 من المعالم ومناطق الجذب، و600 مطعم، وقائمة واسعة من المتاجر. ويستفيد الزوار أيضاً من عرض «إقامة أطول.. وتوفير أكبر»، والحصول على ليلة إضافية مجاناً لكل 3 ليال يتم حجزها في الفنادق المشاركة.

وتحظى العائلات كذلك بعرض «دخول مجاني للأطفال» الذي يقدم العديد من المميزات المجانية لطفل واحد لكل نزيل بالغ، ومن ضمنها الإقامة الفندقية والوجبات، إلى جانب الدخول المجاني إلى ما يفضلونها من مدن الألعاب العالمية في جزيرة ياس.

وفي جزيرة ياس، وخلال مشاركة «ميرال دستينيشنز» في فعاليات معرض سوق السفر العربي، كشفت الشركة عن الباقات الخاصة بعرض الدخول المجاني للأطفال، والتي تتيح لضيوف الجزيرة الاستمتاع بمجموعة واسعة من عروض الترفيه، وتتوفر باقات الدخول المجاني للأطفال للشراء الآن عبر الموقع الإلكتروني لجزيرة ياس، وتقدم للعائلات قيمة مضافة وتجارب ترفيهية غير محدودة، حيث تتيح هذه الباقات للأطفال دون سن 12 عاماً الإقامة واللعب وتناول الطعام مجاناً طوال موسم الصيف، وتعد زيارة المدن الترفيهية في جزيرة ياس واحدة من أهم التجارب لقضاء أوقات عائلية مميزة، سواء كان ذلك في «عالم فيراري أبوظبي»، أو «ياس ووتروورلد أبوظبي»، أو «عالم وارنر براذرز أبوظبي» أكبر مدينة ترفيهية مغلقة في العالم.