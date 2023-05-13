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«ديوا» تقدم 5 أوراق بحثية خلال مؤتمر الابتكارات

خلال المشاركة في المؤتمر الدولي للابتكارات (من المصدر)
14 مايو 2023 01:37

دبي (الاتحاد)

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شاركت هيئة كهرباء ومياه دبي «ديوا»، في المؤتمر الدولي لابتكارات تكنولوجيا المعلومات واكتشافات المعرفة (ITIKD) 2023 الذي أقيم في مملكة البحرين، ونظمته كلية تكنولوجيا المعلومات بالجامعة الأهلية، بمشاركة عدد كبير من العلماء والأكاديميين والمختصين بتكنولوجيا المعلومات من مختلف دول العالم. وقدم مركز البحوث والتطوير التابع للهيئة خلال المؤتمر 5 أوراق بحثية حول استثمار إنترنت الأشياء وبرنامج هيئة كهرباء ومياه دبي للفضاء (سبيس دي) لتوفير حلول مبتكرة للتحديات التي يواجهها قطاع المؤسسات الخدماتية حول العالم.
وأعرب معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، عن اعتزازه بالدور الذي يؤديه الباحثون الإماراتيون العاملون في مركز البحوث والتطوير، لدعم الجهود العالمية الرامية إلى تسريع عملية التحول نحو اقتصاد تنافسي ومستدام قائم على المعرفة والابتكار. وأشار معاليه إلى أن مشاركة المركز في المؤتمرات والمحافل الدولية تؤكد قدرة الكفاءات والمهارات الوطنية على منافسة الكفاءات العالمية، وتعزز تنافسية دولة الإمارات العربية المتحدة في قطاعات البحث العلمي.
من جانبه، قال المهندس وليد بن سلمان، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع تطوير الأعمال والتميز في الهيئة: «يزخر مركز البحوث والتطوير بباقة من خيرة الكفاءات والمهارات الوطنية، ويضم 48 باحثاً وباحثة من بينهم 32 من حملة الدكتوراه والماجستير. ووصلت نسبة التوطين في المركز إلى 69%، فيما بلغت نسبة الموظفات الإماراتيات 31% من بينهن موظفات حاصلات على مؤهلات علمية عالية في المجالات العلمية والهندسية. ونشر المركز منذ إطلاقه 154 ورقة بحثية في مؤتمرات علمية دولية ومجلات ودوريات عالمية محكّمة».

هيئة كهرباء ومياه دبي
دبي
البحرين
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