لا تعكس الأزمات.. تراجعات محدودة للأسهم الأميركية

واشنطن (الاتحاد)

أنهت الأسهم الأميركية تعاملات الأسبوع علي تراجعات محدودة، لم تعكس توترات الاقتراب من موعد نفاد ما لدى الخزانة الأميركية من أموال دون التوصل إلى اتفاق على رفع سقف الدين، ولا تقلبات أحوال البنوك الإقليمية غير القادرة على استعادة ثقة المودعين، إلا أنها أظهرت تزايد المخاوف من دخول الاقتصاد الأكبر في العالم في ركود، خاصة مع استمرار تراجع أسهم شركات الطاقة، ومن قبلها أسعار النفط العالمية.

وخلال تعاملات آخر أيام الأسبوع، خسر مؤشر ناسداك 0.35% من قيمته، وتراجع مؤشر إس آند بي 500 في حدود 0.16%، بينما أنهى مؤشر داو جونز الصناعي اليوم عند مستوى قريب من النقطة التي بدأ اليوم عندها، وإن في المنطقة الحمراء.

وتزامنت تراجعات الجمعة مع ظهور القراءة الأولية لمؤشر ثقة المستهلك، الذي تصدره جامعة ميشيغان، والتي أظهرت تراجع المؤشر لأدنى مستوى في ستة أشهر، مسجلاً 57.7، مقارنة بتوقعات وصلت إلى 63.

وأوضحت القراءة أيضاً ارتفاع توقعات التضخم للسنوات الخمسة المقبلة إلى معدل 3.2%، وهو المستوى الذي لم تصل إليه أي توقعات سابقة منذ عام 2008، الذي شهد ذروة الأزمة المالية العالمية.

واستمرت أزمة سقف الدين الأميركي في السيطرة على الأجواء في واشنطن، حيث أعلن البيت الأبيض تأجيل اجتماع، كان مقرراً عقده يوم الجمعة، إلى الأسبوع المقبل، بينما أكدت جانيت يلين، وزيرة الخزانة الأميركية، أمس، مخاوفها من تسبب عجز الكونغرس عن رفع سقف الاستدانة في كارثة اقتصادية ومالية، مطالبة مجلس النواب الذي يسيطر عليه الحزب الجمهوري، بالموافقة على رفع سقف الدين الفيدرالي.

أيضاً دخل ديفيد مالباس، رئيس البنك الدولي المستقيل اعتباراً من نهاية يونيو القادم، على خط الأزمة، مؤكداً تسبب المخاوف من تخلف الولايات المتحدة عن سداد ديونها في زيادة المشكلات التي يواجهها الاقتصاد العالمي المتباطئ، وذلك في الوقت الذي تتراجع فيه الاستثمارات اللازمة لزيادة الإنتاج، نتيجة ارتفاع أسعار الفائدة ومستويات الديون.

من ناحية أخرى، بدأ العديد من المستثمرين في السوق الأميركية يستسلمون لحتمية دخول الاقتصاد الأميركي في ركود، وبصفة خاصة مع التراجعات الكبيرة في أسعار النفط، التي عكست توقعات على نطاق واسع بتراجع الطلب على الذهب الأسود، رغم الاقتراب من موسم الصيف، المعروف عادة بارتفاع الطلب خلاله.

ويوم الجمعة، استقرت أسعار النفط على انخفاض بأكثر من 1%، متراجعة للأسبوع الثالث على التوالي، حيث وازن السوق مخاوف نقص الإمدادات مقابل تجدد المخاوف الاقتصادية في أكبر اقتصادين في العالم، الولايات المتحدة والصين.وخسرت العقود الآجلة لخام برنت 81 سنتاً، أو 1.1%، وصولاً إلى سعر 74.17 دولار، بينما تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الأميركي 83 سنتاً أو 1.2%، وصولاً إلى سعر 70.04 دولار للبرميل، عند التسوية.