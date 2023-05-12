مكتوم بن محمد: دبي الشريك الأمثل للشركات العالمية

دبي (الاتحاد)

أكد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، حرص دبي على توثيق شراكاتها مع مجتمع الأعمال العالمي من خلال العمل المستمر على تطوير سياساتها المحفّزة للنمو وبنيتها التحتية المنافسة عالمياً وخدماتها الاحترافية المتوافقة مع أرقى المعايير، لتكون بذلك الشريك الأمثل للشركات العالمية الساعية للنفاذ إلى الأسواق والفرص الناشئة في المنطقة.

جاء ذلك، خلال لقاء سموه، أمس جولي سويت، الرئيس والمدير التنفيذي العالمي لشركة أكسنتشر، أكبر الشركات العالمية المتخصصة في مجال الاستشارات والخدمات الاحترافية والتقنية. تم خلال اللقاء، الذي جرى في مركز دبي المالي العالمي، استعراض خطط الشركة العالمية وتطلعاتها لمستقبل أعمالها في المنطقة، كذلك آفاق التعاون بين الشركة ودولة الإمارات ودبي، وفرص تعزيزه في ضوء ما تشهده من نهضة تنموية شاملة ومشاريع نوعية ضخمة، وما تتبناه من أهداف اقتصادية كبرى للمرحلة المقبلة، وكيفية الاستفادة من فرص النمو الاقتصادي القوي في الإمارة وضمن مختلف القطاعات الرئيسة، والتي تعزز بها مكانتها كمركز رئيس للأعمال في المنطقة.

الأجندة الاقتصادية

وتطرق اللقاء لمناقشة الطموحات الكبيرة لدبي في المرحلة المقبلة والتي تجسدها أهداف أجندتها الاقتصادية (D33) للسنوات العشر المقبلة، والتي تركز في جانب مهم منها على توثيق التعاون مع القطاع الخاص ومجتمع الاستثمار العالمي، الذي ترى فيه شريكاً استراتيجياً في سعيها كي تكون واحدة من أهم ثلاث مدن اقتصادية حول العالم، ومساهماً إيجابياً في بناء مستقبل اقتصادي عالمي جديد، وما يواكب ذلك من جهود غايتها إيجاد المزيد من أطر التعاون مع مؤسسات الأعمال العالمية لتفعيل إمكانات أرحب للنمو المشترك وفتح مسارات جديدة للاستثمار والابتكار.

من جانبها، أعربت رئيس شركة أكسنتشر ومديرها التنفيذي جولي سويت عن اعتزازها بروابط التعاون التي طالما جمعتها بدولة الإمارات وبدبي. كما أعربت عن تقديرها للإنجازات الكبيرة التي تشهدها دبي في مختلف المجالات، والرؤية الشاملة والطموحة التي تقف وراء تلك الإنجازات، كذلك إعجابها بالنهج الاقتصادي المتطور الذي تتبعه دبي وجعل منها واحدة من أبرز النماذج التنموية في العالم، مؤكدة حرص أكسنتشر على اكتشاف آفاق جديدة للتوسع في الشراكة بين الجانبين.

الحضور

حضر اللقاء، هلال سعيد المري، المدير العام لدائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، ومالك سلطان آل مالك، المدير العام لسلطة دبي للتطوير والرئيس التنفيذي لمجموعة «تيكوم»، وعارف أميري الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي، وجان مارك أوليغنييه، الرئيس التنفيذي لشركة أكسنتشر في أوروبا.

استشارات الأعمال

تعد شركة أكسنتشر من كبريات الشركات العالمية المتخصصة في مجال استشارات الأعمال، والتحليلات والبيانات، والتحوّل الرقمي، وتكنولوجيا المعلومات، والأمن السيبراني، وتطوير البرمجيات، وتحسين العمليات، والابتكار التقني، وغيرها. ولديها فريق عمل ضخم يقدر بنحو 738 ألف موظف موزعين حول العالم لخدمة أكثر من 9000 عميل في نحو 120 دولة، وقد وصلت عائداتها في ختام السنة المالية المنتهية في أغسطس 2022، إلى 61.6 مليار دولار. يُذكر أن علاقات التعاون بين دبي وأكسنتشر العالمية تعود إلى 2001 وهو العام الذي افتتحت فيه الشركة أول مكاتبها في دبي. وفي عام 2017، وبالتعاون مع مركز دبي المالي العالمي، تم إطلاق برنامج مسرّعات أعمال التكنولوجيا المالية من «فينتك هايف» التابع للمركز، واستمرت علاقات التعاون ضمن العديد من المناسبات من أهمها «إكسبو 2020 دبي» حيث تم اختيار أكسنتشر الشريك الرسمي للخدمات الرقمية وتكامل الأنظمة للحدث.