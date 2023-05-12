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«تبريد» تسجّل 236.4 مليون درهم صافي أرباح

«تبريد» تسجّل 236.4 مليون درهم صافي أرباح
13 مايو 2023 01:20

أبوظبي (الاتحاد)

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سجلت شركة تبريد خلال الربع الأول من العام الجاري، 236.4 مليون درهم صافي أرباح قدره، مقابل 88 مليون درهم بالفترة نفسها من 2022.
وارتفعت إيرادات «تبريد» 10% إلى 464 مليون درهم.
ارتفاع إجمالي حجم توصيلات العملاء إلى 1.276 مليون طن تبريد.
وقال خالد عبد الله القبيسي، رئيس مجلس إدارة «تبريد»: «نواصل تركيزنا على النموّ المستدام والإستراتيجي والذي سيشهد دخول «تبريد» إلى أسواق جديدة بالتنسيق القويّ مع الحكومات والجهات التنظيمية كما يضمن تحقيق نتائج قوية تعود بالفائدة على مساهمينا وموظفينا وعملائنا والمجتمعات التي نعمل فيها».

شركة تبريد
الإمارات
الشركة الوطنية للتبريد المركزي
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