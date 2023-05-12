مدير السلع الزراعية في «دبي للسلع المتعددة»: مراكز متخصصة لتعزيز دور الإمارات في تجارة الكاكاو ومياه الشرب

حسام عبدالنبي (دبي)

يدرس مركز دبي للسلع المتعددة إنشاء مركز متخصص يقدم كل الخدمات المرتبطة بمياه الشرب من معالجة وتعبئة وإعادة تصدير، على غرار مراكز الشاي والقهوة التي تم تدشينها قبل سنوات وساهمت في تعزيز دور دولة الإمارات في التجارة العالمية، حسب سعيد أحمد السويدي، مدير السلع الزراعية في مركز دبي للسلع المتعددة، الذي أكد في تصريحات للصحفيين، أن عددا من شركات المياه العالمية أبدت رغبة في إعادة تعبئة المياه في دولة الإمارات، خاصة أن 50% من مياه الشرب المتداولة في الدولة معبأة في الخارج، مشيراً إلى أن توقيت إطلاق مركز المياه يعتمد على الانتهاء من الدارسات الخاصة بسلاسل التوريد ومتطلبات إنتاج العبوات وإعادة التصدير.

المكسرات والكاكاو

ورداً على سؤال لـ«الاتحاد» عن إنشاء مراكز جديدة لسلع غذائية، أجاب السويدي، بأن مركز دبي للسلع المتعددة يخطط لإطلاق مركز كاكاو متطور تابع له بهدف تحويل دبي إلى مركز دولي لتجارة هذه المادة الغذائية الهامة ذات الطلب العالي، وذلك كجزء من إستراتيجيته التنموية متوسطة إلى طويلة الأجل، كاشفاً أنه يتم النظر حالياً في إمكانية إنشاء مركز متخصص للمكسرات وتحديداً 4 أنواع تلقا طلباً قوياً في الأسواق العالمية.

إعادة التصدير

وقال السويدي، إن دولة الإمارات جاءت في المرتبة الأولى عالمياً في إعادة تصدير الشاي بنسبة بلغت 60% من حيث القيمة والكمية في عام 2022، وحلت الدولة في المرتبة الخامسة في تجارة الشاي بعد الدول المنتجة الرئيسية، بعد الدول الأربعة الأكثر إنتاجاً وهي الصين، والهند، وكينيا، وسريلانكا. وأضاف أن مركز الشاي التابع لمركز دبي للسلع المتعددة سجل رقماً قياسياً جديداً من حيث إجمالي كميات الشاي التي تعامل معها في عام 2022، حيث تعامل المركز مع 43 ألف طن متري من الشاي السائب، و8200 طن متري إجمالاً من الشاي المعبأ ذو القيمة المضافة بما في ذلك حوالي 440 مليون كيس شاي، مشيراً إلى أن القيمة الإجمالية للشاي المتداول عبر مركز الشاي التابع لمركز دبي للسلع المتعددة نمت بنسبة 23% مقارنة بالعام 2021 لتجاوز 100 مليون درهم خلال العام الماضي من خلال تداول 3500 حاوية شاي غير معبأ.

زراعة الشاي

وكشف السويدي، أن مركز الشاي التابع لمركز دبي للسلع المتعددة يدرس التعامل مع عدد من الدول التي توسعت في زراعة الشاي مؤخراً ومنها أوغندا، وروندا، وبوروندي، لتداول الشاي المنتج بتلك الدول عبر دبي، لاسيما وأن دولة الإمارات وقعت اتفاقيات للاستثمار في هذا القطاع مع تلك الدول قبل سنوات فضلاً عن توجه عدد من كبار المزارعين في الدول المنتجة للشاي مثل سريلانكا والهند لنقل خبراتها لتلك الدول، مبيناً أن المركز يراقب تجربة الأرجنتين في زراعة الشاي للمرة الأولى لبحث فرص التعاون في تداول الخلطات المميزة من الشاي وإعادة تصديرها. ووفقاً للسويدي، فإن مركز الشاي التابع لمركز دبي للسلع المتعددة يتعامل مع 70 علامة تجارية من أنواع الشاي المختلفة شهرياً تتضمن أفخم أنواع الشاي عالمياً وأصناف الشاي الاقتصادية ذات السعر المقبول. وذكر أن المركز يعد منصة مثالية للتجارة وتخزين البضائع بسهولة والالتقاء بالموردين والمصنعين وأقران الصناعة لمساعدة الأعمال على النمو حيث يقوم المركز بثلاثة أنشطة رئيسية هي مزج الشاي الخام لإنتاج خلطات مميزة، تعبئة الشاي لأكثر من 70 شركة حول العالم، مساعدة الدول المختلفة على شراء الشاي من الدول المنتجة من خلال إعادة تصدير الشاي المنتج في دبي، معلناً أن مركز الشاي ينفذ حالياً خطة تستهدف التوسع ومضاعفة الإنتاج بمعدل ثلاث مرات وتعزيز الخدمات ورفع الطاقة الاستيعابية مع التركيز على زيادة القدرات فيما يخص بتعبئة الشاي حيث نجح المركز في إنتاج أكثر من 440 مليون كيس شاي خلال عام 2022.

معالجة القهوة

وفقاً لمدير السلع الزراعية في مركز دبي للسلع المتعددة، فإن مركز القهوة التابع لمركز دبي للسلع المتعددة قام بتخزين ومعالجة أكثر من 4000 طن متري من البن الأخضر والمحمص من مجموعة واسعة من الأسواق المنتجة في جميع أنحاء أميركا الوسطى والجنوبية وآسيا وأفريقيا، كما شهد المركز انضمام 57 عضواً جديداً خلال العام، ما يدل على القيمة الكبيرة التي يضيفها المرفق إلى سلسلة توريد القهوة العالمية.