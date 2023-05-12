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«الواحة كابيتال» تحقق 148 مليون درهم

«الواحة كابيتال» تحقق 148 مليون درهم
13 مايو 2023 01:20

أبوظبي (الاتحاد)

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سجلت «الواحة كابيتال» 148 مليون درهم صافي أرباح خلال الربع الأول 2023.  
وحققت الشركة إجمالي إيرادات خلال الربع الأول 2023 بقيمة 242 مليون درهم، مقارنةً بـ278 مليون درهم خلال 2022، وارتفع إجمالي مصروفاتها 32% إلى 62 مليون درهم، وأدى ارتفاع معدلات الفائدة إلى زيادة التكاليف التمويلية إلى 32 مليون درهم، ارتفاعاً من 26 مليون درهم خلال الربع الأول 2022. وحققت شركة الواحة للاستثمار، صافي عوائد استثمارية بقيمة 238 مليون درهم وأرباحاً صافيةً بقيمة 226 مليون درهم خلال الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2023.   
وقال أحمد خليفة المنصوري، المدير التنفيذي للعمليات في الواحة كابيتال: «سجّلت محفظة أصولنا المُدارة نمواً كبيراً لترتفع قيمتها إلى 8.6 مليار درهم خلال الربع الأول 2023، مقارنةً بـ 6.5 مليار درهم بنهاية العام الماضي، وتجاوز حجم الأصول المدارة لدينا لصالح أطراف ثالثة عتبة 3.9 مليار درهم».

الواحة كابيتال
الإمارات
شركة الواحة كابيتال
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