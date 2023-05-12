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9.4 مليار درهم تداولات عقارات دبي

9.4 مليار درهم تداولات عقارات دبي
13 مايو 2023 01:20

دبي (وام)

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بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك بدبي خلال الأسبوع المنتهي أمس أكثر من 9.4 مليار درهم.
وشهدت الدائرة تسجيل 2431 مبايعة بقيمة 7.23 مليار درهم منها 170 مبايعة أراض بقيمة 1.89 مليار درهم و2261 مبايعة شقق وفلل بقيمة 5.34 مليار درهم.
وسجلت الرهون قيمة قدرها 1.89 مليار درهم منها 91 رهن أراض بقيمة 191.53 مليون درهم و446 رهن فلل وشقق بقيمة 1.7 مليار درهم، وكان أهمها بمنطقة الكرامة بقيمة 234 مليون درهم، وأخرى في منطقة الحمرية بقيمة 182 مليون درهم.
أما الهبات فقد شهدت تسجيل 144 هبة بقيمة 272.69 مليون درهم، كان أهمها بمنطقة الخليج التجاري بقيمة 48 مليون درهم،. وأخرى في منطقة مرسى دبي بقيمة 41 مليون درهم.

عقارات دبي
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الإمارات
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